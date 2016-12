Sapone di Marsiglia, sai per quante cose puoi usarlo?

Se è finito il detersivo - È capitato a tutti: il detersivo per il bucato è finito e la lavatrice è decisamente urgente. A maggior ragione se in casa ci sono anche bambini piccoli. Che fare, quindi? Risfoderare l'antico, ed efficace, sapone di Marsiglia. Per il bucato a mano o in lavatrice, è possibile usare sia direttamente le scaglie, sia preparare un vero e proprio detersivo liquido. Occorrerà semplicemente grattugiare il sapone a scaglie più o meno grosse. Quest'ultime si possono aggiungere direttamente nell'oblò della lavatrice insieme a qualche goccia di olio essenziale di lavanda e, in caso di bucato bianco, a un cucchiaio di bicarbonato. Se si preferisce un detersivo liquido, basterà "sciogliere" le scaglie dentro a mezzo litro di acqua bollente.



La casa cammina da sola - Quando le pulizie di casa diventano impellenti, il sapone di Marsiglia può regalare davvero grandi soddisfazioni. Infatti, grazie a questo antico rimedio, si possono ottenere stanze profumate e linde senza ricorrere all'uso di sostanze chimiche e potenzialmente allergizzanti, se non addirittura tossiche (per esempio, per bambini o animali). Come per il bucato, si può usare il detersivo naturale di sapone di Marsiglia per lavare i pavimenti aggiungendo alcune gocce di oli essenziali: tea tree per disinfettare a fondo, tenendo lontani insetti e muffe, lavanda e menta per profumare al meglio l'ambiente. La stessa miscela può essere versata in un flacone spray (quelli utilizzati per le piante) e vaporizzata sulle superfici lavabili di bagno e cucina.



Lo shampoo per Fido - Se l'amico a quattro zampe fa il bagno in casa, si può rendere lucido e pulito il suo pelo anche grazie al sapone di Marsiglia. Si eviterà, così, di utilizzare sostanze potenzialmente tossiche o fastidiose per il cane. Lo shampoo naturale si prepara sciogliendo le scaglie di sapone nell'acqua bollente (come per il detersivo) ma senza aggiungere oli essenziali. Questo tipo di shampoo può essere usato da tutta la famiglia, in caso di emergenza. Se si utilizza sul capello lungo, è importante non dimenticare l'applicazione del balsamo, pena ritrovarsi con la chioma pulita ma stopposa.



Insetti lontani - Pare che il sapone di Marsiglia sia molto sgradito a scarafaggi e formiche. Per tenere lontani questi insetti da casa, soprattutto se si abita al piano terra o si risiede in campagna, si può preparare una soluzione simile al detersivo per la casa, con scaglie di Marsiglia e acqua bollente. Ma più concentrata, ovvero con una quantità maggiore di sapone. Questa miscela va spruzzata negli angoli e nelle intercapedini dei muri, nonché al confine tra giardino e portafinestra.