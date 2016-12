Cinque usi del bicarbonato

In casa non manca e il suo costo è piuttosto irrisorio: il bicarbonato è un vero passepartout da sfruttare in cucina, ma non solo. Si utilizza per pulire le verdure e la frutta, per bagni rilassanti e pediluvi rigeneranti. E c'è di più: con il bicarbonato di sodio si possono creare detergenti naturali last minute per i piatti e le superfici da igienizzare. Molte beauty farm, infine, si servono proprio di miscele a base di bicarbonato per preparare scrub delicati ma efficaci da utilizzare su viso, corpo e piedi.

Per pulire frutta e verdura - Frutta e verdura andrebbero puliti da pesticidi e particelle inquinanti con molta attenzione. Innanzitutto, ortaggi e frutti vanno passati sotto l'acqua corrente (proprio come se facessero la doccia). E, soltanto in seguito, lasciati in ammollo in acqua e bicarbonato per igienizzare a fondo. Questo metodo è consigliabile anche per la sicurezza alimentare in gravidanza.



Per bagni e pediluvi post-lavoro - Tornare dall'ufficio e dedicarsi a sé non sempre è un lusso inarrivabile e costoso. Per esempio, con il bicarbonato di sodio si può fare molto per il proprio benessere. Se si ha tempo, l'ideale è prepararsi un bagno rilassante e rigenerante aggiungendo due cucchiai di bicarbonato all'acqua calda, insieme a qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Un'ottima alternativa è il classico pediluvio con il bicarbonato: decongestiona, deodora e leviga le estremità.



Sbiancare i denti in modo naturale - Sono numerosi i prodotti per l'igiene orale che contengono bicarbonato. E, anche dal dentista, questo ingrediente naturale viene utilizzato per sbiancare i denti. A casa, si può usare una volta a settimana (non di più, per non rovinare lo smalto) una pasta preparata con bicarbonato e acqua. Si passa sui denti e poi si sciacqua: in questo modo, semplice ed economico, si eliminano macchie gialle di caffè e di collutorio.



Per preparare detersivi d'emergenza - A tutti succede: il detersivo per i piatti o per i pavimenti finisce e i negozi sono chiusi. Bicarbonato, acqua e limone sono la soluzione perfetta per detergere le superfici lavabili e le stoviglie, igienizzandole. Per creare un detergente fatto in casa, è sufficiente miscelare i tre ingredienti e strofinare con la classica spugnetta.



Per lo scrub - Un rimedio da istituto di bellezza, al costo di pochi centesimi. Per ritrovare una pelle perfetta, uniforme e schiarita dalle macchie, il bicarbonato è l'ingrediente ideale. Si parte sempre dalla preparazione di una pasta a base di acqua e bicarbonato, da riporre in una ciotolina. Sul corpo e sui piedi, per un'esfoliazione efficace, la miscela si passa "a secco" mentre sul viso, più delicato, si stende sulla pelle bagnata.