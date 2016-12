Pulizie naturali: una scelta green ed ecologica

Sono sconcertanti i dati forniti da uno studio Iaiaq finanziato dalla Ue: in Europa il 3% di tutte le malattie è imputabile all' inquinamento domestico ! Tra le mura di casa sono numerose le sostanze che possono danneggiare la salute: muffe, acari e monossido di carbonio. Ma anche vernici, insetticidi, trattamenti e finiture per parquet e carta da parati, fumo di tabacco e detergenti per la pulizia della casa. Vediamo come agire su questi ultimi per ridurne drasticamente l'utilizzo... sapevi che molti degli ingredienti di cucina possono trasformarsi in efficaci detergenti e sgrassatori? Quindi apri la dispensa e prendi sale, aceto e bicarbonato e inizia con le pulizie green !

Il sale - Grazie alle sue proprietà igroscopiche, nei secoli il sale ha avuto un ruolo fondamentale nella conservazione dei cibi. Ma è anche un ottimo disinfettante e si presta ai più svariati usi domestici. Per lavare e disinfettare i pavimenti sarà sufficiente dell'acqua calda con una manciata di sale e qualche cucchiaio di aceto. È utile anche per le macchie su vestiti e tovaglie: posiziona una manciata di sale sulla macchia e lascia riposare per 15 minuti prima di sciacquare... assorbirà tutto l'unto del tessuto. Il sale è inoltre capace di ravvivare i colori dei capi e di pulire una pentola bruciata. O anche di far tornare lucidi i contenitori di vetro.



L'aceto - Ha un grande potere sgrassante ed è un ottimo anticalcare. Con due parti di acqua e una di aceto avrai ottenuto uno spray naturale per vetri e superfici della cucina e del bagno. Si può utilizzare puro su rubinetterie e acciaio per lucidare e sciogliere il calcare senza danneggiare le superfici. Per il forno incrostato usa aceto e acqua calda, da miscelare in parti uguali e strofinare con una spugna. Anche il frigorifero si può pulire con un panno bagnato in acqua e aceto: eliminerà unto e cattivi odori. Un'alternativa all'ammorbidente? Versare nella vaschetta della lavatrice qualche cucchiaio di aceto bianco: i capi rimarranno inodori e morbidi.



Il bicarbonato - Minimi costi, massima versatilità e zero inquinamento: il bicarbonato è indispensabile per le pulizie green. Dalle proprietà igienizzanti ed anti-batteriche, il bicarbonato è in grado di assorbire i cattivi odori e neutralizzare le muffe e l'umidità, quindi posizionarne delle vaschette in armadi, scarpiere, dispensa e frigorifero aiuta a preservare indumenti e cibi. Il bicarbonato è capace di rimuovere lo sporco da mobili, cucina, muri e pavimenti: i suoi cristalli sono delicatamente abrasivi ma non graffiano le superfici perché, essendo solubili, si sciolgono durante l'utilizzo. Si possono quindi fare degli spray con acqua e bicarbonato o delle paste da strofinare su sanitari e superfici. Si può spargere su tappeti e materassi per eliminare acari e parassiti, per lucidare l'argenteria, per smacchiare teiere e caffettiere. Anche per il bucato: è capace di potenziare l'efficacia del detersivo, quindi aggiunto in lavatrice ci consente di usare una minor quantità di sapone.