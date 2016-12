Quattro piante d'appartamento che depurano l'aria

Ficus - La pianta di Ficus Benjamin è un grande classico. Quasi tutti, infatti, ne hanno avuto uno in salotto e con grande piacere per gli occhi considerando che si tratta di una pianta davvero decorativa. Il Ficus filtra, in particolar modo, la formaldeide presente sui tappeti o nei mobili e il benzene, purtroppo onnipresente. Questo tipo di pianta necessita di luce, dunque va posizionata in una zona luminosa della casa e annaffiata regolarmente. Non proprio adatta a chi non ha il pollice verde, il Ficus è però molto diffuso e, dunque, facilmente reperibile in qualsiasi garden.



Aloe - Una pianta di aloe vera è un'enorme risorsa per tutta la famiglia. Innanzitutto, perchè funziona da depuratore naturale filtrando formaldeide e benzene molto efficacemente. Ma non solo... Come sappiamo, le foglie di aloe contengono una sostanza gelatinosa e un succo in grado di agire come lenitivi e cicatrizzanti su ferite, scottature ed escoriazioni. Tenere una pianta di aloe vicino alla cucina è un'idea furba per avere sempre a portata di mano una farmacia contro i piccoli inconvenienti domestici.



Pothos, anche per chi è negata - Si tratta di una pianta molto bella, poiché dotata di foglie che ricadono dolcemente ai suoi lati. L'effetto depurativo si ottiene soprattutto sulla formaldeide che, d'altronde, è anche il maggiore inquinante (insieme al benzene) degli appartamenti. Per sopravvivere e crescere rigogliosa, questa pianta non necessita di particolari cure e neppure di una casa molto luminosa. Le sono, infatti, sufficienti un po' di penombra e un'innaffiatura regolare (resiste anche alle saltuarie dimenticanze).



Gerbera, in camera o in lavanderia - Fa fiori splendidi e colorati, arreda ed è anche benefica per la salute. La gerbera è una pianta che depura l'aria di casa da diverse sostanze tossiche, con particolare menzione per la trielina. Quest'ultima è, spesso, presente nelle stanze dove vengono lavati i capi, dove vi sono armadi e nei luoghi in cui si stira. La gerbera, però, necessita di molta luce per sopravvivere ed è necessario rimuoverla dalla stanza da letto durante la notte (come si fa con tutte le altre piante o fiori).