Le dieci piante da ufficio più "salutari": purificano l'aria e migliorano l'umore

4. Bambù - Cresce rapidamente e ad alto fusto, trasformandosi in un efficace divisorio verde. Per questo motivo, però, ha bisogno di molto spazio in altezza. Formidabile nel filtrare formaldeide, il benzene e il tricloroetilene. Sopravvive bene sia in ambienti illuminati che più in ombra