Aria sana in casa: ecco come fare

07:00 - Spesso non si presta abbastanza attenzione alla qualità dell’aria che respiriamo. La cattiva qualità dell’aria è, infatti, responsabile di patologie di vario grado a carico del sistema respiratorio quali bronchite cronica, asma, malattie polmonari, e, soprattutto, di molte allergie. Inoltre sono stati purtroppo riscontrati anche alcuni effetti cancerogeni a livello del sistema nervoso e cardiovascolare.

Se vi state chiedendo (con incredulità) quali possano essere le fonti di inquinamento in casa, sappiate che si possono suddividere in due tronconi: cause ambientali e cause legate agli stili di vita.



L'ambiente casa può infatti essere inquinato da componenti d’arredo, da elementi strutturali come pavimenti, soffitti, stufe, apparecchi elettrici, tappezzeria, vernici, materiali di rifinitura; e dalla muffa che si crea a causa delle infiltrazioni. Mentre le cause legate agli stili di vita si possono ricondurre all'uso di candele e deodoranti, al fumo, agli abiti, ai prodotti chimici per la pulizia della casa e per l’igiene personale, ai condizionatori e ai deumidificatori.



Gli agenti inquinanti possono essere ulteriormente distinti in chimici, biologici e fisici; ma, ed è la cosa più importante, come si eliminano? Quali sono le azioni che contribuiscono concretamente a combattere l’inquinamento all’interno delle nostre case? Dovete sapere che ci sono solo 5 importanti mosse in realtà:



1) Tenete una scarpiera all'ingresso dove togliere le scarpe e indossare le pantofole. Quest’usanza, che vige in diverse parti del mondo, consente di evitare che tutte le sporcizie che finiscono sotto le nostre suole si depositino sul pavimento. E' un’abitudine utilissima soprattutto se avete bambini che gattonano e giocano a terra.



2) Utilizzate solo aspirapolveri con filtro d’aria HEPA e tecnologia ciclonica: solo così sarete sicuri di poter trattenere tutti gli acari. Dopo l'aspirapolvere passare con il vapore sarebbe l’ottimale per igienizzare.



3) Nella scelta dei mobili preferite quelli in legno naturale. Gli arredamenti ultramoderni contengono colle e finiture piene di sostanze chimiche.



4) Installate un depuratore d’aria per facilitarne il continuo ricambio e assicuratevi di controllare periodicamente i filtri, che dovrebbero sempre essere di tipo HEPA.



5) In ultimo vi consigliamo di tenere in casa piante verdi disinquinanti e capaci di rigenerare l’aria. Tra quelle più efficaci ci sono il ficus, l’edera e l’aloe vera.