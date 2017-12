Natale, l addobbo è più bello se è fatto da te

Natale, lʼaddobbo è più bello se è fatto da te Istockphoto 1 di 24 Istockphoto 2 di 24 Istockphoto 3 di 24 Istockphoto 4 di 24 Istockphoto 5 di 24 Istockphoto 6 di 24 Istockphoto 7 di 24 Istockphoto 8 di 24 Istockphoto 9 di 24 Istockphoto 10 di 24 Istockphoto 11 di 24 Istockphoto 12 di 24 Istockphoto 13 di 24 Istockphoto 14 di 24 Istockphoto 15 di 24 Istockphoto 16 di 24 Istockphoto 17 di 24 Istockphoto 18 di 24 Istockphoto 19 di 24 Istockphoto 20 di 24 Istockphoto 21 di 24 Istockphoto 22 di 24 Istockphoto 23 di 24 Istockphoto 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Eccoci qui: al Natale manca poco ormai ma possiamo trascorrere i pomeriggi con i nostri bambini, magari coinvolgendo anche i papà, o le serate con le amiche a preparare addobbi fai da te, semplici e ad effetto.

Come? Molto semplicemente: ecco qualche suggerimento per realizzare palline e addobbi con poche cose e tanta fantasia.



Con l'uncinetto: una semplice maglia bassa per rivestire le palline di polistirolo e farne tantissime e di tutti i colori.



Con le arance: muniamoci di un coltello affilato e intagliamo la buccia; basterà poi inseriure dei chiodi di garofano per una guarnizione semplice e profumata.



Con il panno: ritagliamo le forme con il cartoncino e poi cuciamo perline, bottoncini, strass. Possiamo anche abbinare più colori per un risultato ancor più bello.



Con la carta dei cioccolatini: inseriamo le carte d'argento o dorate all'interno di palline di plastica e incolliamole per un Natale scintillante.



Con i bottoni: per chi ama il colore, tanti bottoni di diverse forme e tonalità. Il Natale sarà più allegro!



Con i fiocchi: un po' di colla e fiocchetti per i pacchi: ecco un modo semplicissimo e di grande effetto per palline fai da te.



Con la tempera: lasciamo che i nostri bambini diano sfogo alla creatività: basterà munirsi di pennello e colore e tanta, tanta pazienza!.



Con il nastro colorato: poca spesa, tanta resa. Se il tempo è poco e la manualità è ridotta ai minimi termini come la mia, ecco l'idea furba: un po' di nastro da regalo colorato da avvolgere sulle palline, magari quelle di paglia che si trovano nei negozi d'arredo. Qui davvero possiamo farcela!