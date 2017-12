Letterina a Babbo Natale: idee per il messaggio più amato dai bimbi

Con le festività di sant'Ambrogio e dell'Immacolata inizia la corsa veloce che ci porta direttamente al Natale . In questi giorni possiamo dedicarci agli acquisti e naturalmente esaudire i desideri dei nostri piccoli è la priorità numero uno . Per non sbagliare, meglio raccogliere le loro richieste e cercare di accontentarli quanto più possibile. Ecco qualche piccolo suggerimento per scrivere insieme a loro la lettera a Babbo Natale e... alzi la mano chi non si ritrova un po' bambino nello stendere la lista che di solito è infinita: chissà che Babbo Natale non si ricordi anche di noi!

Per quanto inutile sia, soprattutto in questi modernissimi tempi quando oramai la cartolina non esiste più, soppiantata da WhatsApp e dai social, la lettera per Babbo Natale mantiene un fascino inalterato. Per far divertire i nostri bambini potremo coinvolgerli nella scelta della carta da lettera, nel decorarla e nel compilare la lista. Lasciamo libera la fantasia, l'importante è divertirsi e sentirsi vicini. A volte più del regalo conta quello che lo circonda, carta da regalo e biglietto compresi!



Carta, prima di tutto: la letterina per Babbo Natale non andrebbe scritta su un foglio a caso. Per esempio, possiamo realizzare una carta da lettere perfetta in casa con quel che abbiamo a disposizione. Cartoncini colorati, fogli bianchi, adesivi, brillantini, colla liquida, forbici e pennarelli a punta molto fine saranno perfetti: col cartoncino faremo una busta speciale su cui apporre un francobollo fatto da noi. Indirizzo? Polo Nord, naturalmente.



Atmosfera: l'albero, il presepe e le decorazioni non bastano: mettiamo una musica di sottofondo, una colonna sonora natalizia con le canzoni più celebri e allegre. Anche il palato vuole la sua attenzione: le delizie culinarie e le golosità del Natale in versione anticipata come i biscottini allo zenzero, cioccolata calda, panettone, torrone e chi più ne ha più ne metta.



L'importanza della lista: lasciamo i nostri bambini liberi di far volare la fantasia. Se sono piccoli e ancora non sanno scrivere, saremo noi a fare da scribacchini, altrimenti potranno fare da soli. Lasciamoli liberi di sbagliare: errori ortografici e correzioni per questa volta sono ammessi!



E adesso, via! il momento della spedizione della lettera è molto importante, perché se i bimbi sono piccoli, la lettera potrà essere lasciata vicino all'albero di Natale o al presepe in attesa di essere ritirata dagli angioletti durante la notte. Invece, se i bambini sono più grandi, la lettera andrà spedita davanti a loro con tanto di francobollo. Forse sarà una delle ultime volte che vedranno una cassetta delle lettere, ormai stanno scomparendo. Evviva il progresso.