Autunno: come rinnovare la casa

La fine dell'estate porta sempre con sé un pizzico di malinconia, nonostante la stagione autunnale sia uno dei periodi più belli dell'anno sia per il clima, sia per le meravigliose trasformazioni della natura. Per annientare sul nascere parentesi di cattivo umore, è importante concentrarsi sulle cose belle e, in questo caso, sulla casa . Infatti, con i primi freddi e le prime piogge, è bello tornare la sera in un nido accogliente e caldo , colorato e personale. Ecco qualche consiglio per trasformare la casa in modo tale da fare onore all' autunno e alle sue sfumature .

Un nuovo calore - Se in estate abbiamo la tendenza a disfarci di orpelli riducendo all'essenziale arredamento e decorazioni, in autunno la casa chiede di essere scaldata. Ma non solo dal punto di vista della temperatura, parliamo proprio di colori e accessori. Quindi, perché non approfittare per un po' di shopping che, con poco, rivoluzionerà tutto il contesto? Da acquistare: un tappeto nei colori caldi (rosso, arancio, castagno), tende nuove e un bellissimo copriletto patchwork dall'allure country e shabby chic.



La cucina - Evviva l'autunno che permette di lasciare accesi forno e fuochi a lungo e anche di godersi cene più sostanziose insieme agli amici. Quindi, con l'inizio della stagione autunnale, è importante rinnovare cucina e dispensa introducendo nuovi accessori come un bollitore di design per scaldarsi con tè e tisane, nuovi stampi per fare i biscotti in casa e un angolo libreria ricco di libri di ricette per stupire tutti nelle lunghe sere d'autunno.



La camera da letto - Svegliarsi e guardare fuori dalla finestra, in autunno, può non essere esaltante. Per questo, è bene fare immediatamente il pieno di buonumore concedendosi un morbido tappeto scendiletto e una colonna sonora che coccoli. L'acquisto top per la stagione autunnale e la ripresa della routine? Una sveglia che sappia riprodurre luci e suoni della natura portandoci dal tepore del sonno alla vitalità con estrema dolcezza.



L'angolo lettura - In autunno è più bello fermarsi in casa a leggere accoccolati sul divano, con una coperta e una tisana fumante accanto. Per questo, si potrebbe ricavare in casa un angolo lettura. Meglio se vicino alla finestra, con una comoda poltrona e un tavolino vicino. E, immancabili, luci ad hoc (calde) per illuminare ogni parola.



Il balcone - Il foliage è una delle meraviglie della stagione autunnale. I più fortunati potranno goderselo dalla finestra di casa o viverlo direttamente in giardino. Per tutti gli altri, in autunno si può rivoluzionare il balcone piantando nuove varietà di piante e fiori (per esempio le viole o la vite canadese) e creandosi anche un piccolo orto.