Scegli i colori della casa in armonia con la natura

Le regole del Feng Shui sull'arredamento da scegliere vanno dai materiali, alla collocazione degli oggetti ai colori da usare stanza per stanza. Provali nel tuo appartamento per ricreare un'atmosfera di pace e in sintonia con la natura!



Partiamo dall'ingresso: il luogo dove avviene il passaggio tra l'esterno e l'interno dell'abitazione. Secondo il Feng Shui i colori ideali sono blu, verde, rosa con tonalità chiare e fresche. In soggiorno invece vanno preferiti i colori che favoriscono la convivialità. Via libera quindi ai toni accesi dal giallo al rosso passando per l'arancione. Anche i colori della terra come beige e crema e le tonalità pastello favoriscono una sensazione di accoglienza e ospitalità.



La cucina e la sala da pranzo devono essere ambienti vivaci e stimolanti. Il colore giusto è il giallo, energico e intenso, abbinato alle tonalità della terra. Può andare bene anche il bianco abbinato al verde. Per la zona pranzo via libera a verde, giallo, rosa, tonalità della terra. Se non hai una stanza dedicata puoi anche dipingere con questi colori solo l'angolo della cucina o del soggiorno che fa da sfondo al tavolo da pranzo.



La camera da letto è deputata al relax e al riposo, sono quindi vietati i colori intensi. Vanno bene tonalità pastello come rosa, salmone, lilla, verde-giallo, crema e beige che favoriscono un buon sonno. Un'eccezione si può fare per la cameretta dei bambini che deve essere all'insegna dell'energia: arancione, rosso e giallo. Si possono usare delle sfumature di verde o blu nella zona del letto o nell'angolo studio, per favorire il riposo e la riflessione.



E per gli amanti dei non colori? Secondo il Feng Shui il bianco è capace di trasmettere sensazioni di ordine e purezza. Ma se usato in tutta la casa può renderla asettica e fredda. Il nero dona eleganza e rigore alla casa, perfetto se abbinato a colori neutri e con pochi contrasti. Troppo nero però rimpicciolisce gli ambienti e toglie luce, meglio limitarsi ai dettagli.