Zenzero, la radice amica della salute e del girovita

Lo sapevate? Prima ancora che essere (ri)scoperto da quando abbiamo imparato ad apprezzare la cucina cinese o orientale in genere, lo zenzero era noto fin dal medioevo. Originario dell'Estremo Oriente, veniva utilizzato dai pasticceri fiorentini per la preparazione dei loro biscotti insieme a miele e cannella. Una vera leccornia che ha come base questa spezia preziosa, valida alleata per la dieta e per il benessere del nostro organismo.



Il buongiorno si vede dal mattino: lo zenzero contiene il gingerolo, una molecola antiossidante, antitumorale e antinfiammatoria. Al mattino per un effetto detossinante possiamo preparare una tisana con acqua bollente, un pezzetto di zenzero tagliato a fettine, miele e succo di limone fresco: una bevanda dal sapore delizioso, che disinfetta il cavo orale e dona sollievo al mal di gola. Parola d'ordine: purificarsi.



Fame addio: lo zenzero combatte la fame e aiuta il senso di sazietà. Quindi, se vogliamo metterci d'impegno per la prova costume, consumiamo direttamente un pezzetto di radice prima di sederci a tavola: avremo meno appetito e mangeremo meno. Un trucco? Aggiungiamo una grattata di zenzero agli ingredienti di zuppe e arrosti: oltre a regalarci un sapore gradevolmente piccante, renderà le pietanze ancor più gustose. I famosi due piccioni con una fava...



By Bye mal d'auto: benessere dell'intestino e della digestione assicurati con lo zenzero, perché questa spezia stimola gli enzimi digestivi. Per combattere la nausea in caso di mal d'auto o di mal di mare basterà masticare pezzi di zenzero essiccato o candito prima e durante il viaggio, ottimo metodo anche per spezzare la fame con uno snack naturale o per dare sollievo alla tosse.



Niente più estintori: il bruciore di stomaco, che tormenta molti di noi, si può combattere naturalmente proprio con lo zenzero. Questa "radice" ha inoltre proprietà antisettiche e antibatteriche. Da non dimenticare che l'olio essenziale di zenzero ha un ottimo potere cicatrizzante e aiuta a curare strappi muscolari e dolori reumatici: può essere utilizzato anche come impacco da applicare alle articolazioni doloranti. Mai più senza.



Dulcis in fundo: con lo zenzero facciamo un bel pieno di vitamine e sali minerali: contiene infatti magnesio, ferro, zinco, vitamine B ed E, sodio e potassio. Un'astuzia per berlo con gusto? Con l'avanzare della stagione calda prepariamo una bibita rinfrescante: basterà unire all'acqua del succo di limone, grattugiare lo zenzero fresco, aggiungere ghiaccio e miele: il gioco è fatto.