Il cibo giusto? Scegliamolo in base al colore!

La presentazione di una pietanza non è solo questione di forma. La scelta di un alimento per esempio sulla base del colore , infatti, ha radici profonde:​ non ha solo ragioni estetiche , ma si tratta di un fatto istintivo . E' provato, per esempio, che il colore rosso ci attira più degli altri . Un caso? Proprio no: scopriamo perché a questo magnifico colore , simbolo di passione e di energia, si associa una ragione più profonda legata alla sopravvivenza .

Abbasso i semafori: è un dato di fatto che quando dobbiamo scegliere che cosa mettere nel piatto ci sentiamo attratti da qualcosa che sia di colore rosso, mentre siamo decisamente più riluttanti nei confronti dei cibi verdi. Non è una scelta solo estetica, ma frutto di un istinto ben preciso che ci porta a preferire gli alimenti che consideriamo più nutrienti. Uno studio della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste ha evidenziato come nell’uomo, a differenza di quanto avviene nel caso di alcune specie animali tra cui i cani, che si affidano principalmente all’olfatto, la vista assuma un ruolo determinante nelle scelte alimentari. Peccato per chi è a dieta, perchè il rosso vivo della squisita passata di pomodoro è evocativo di cibi mediterranei di cui è difficile fare a meno. Vuoi mettere una bella spaghettata con un triste minestrone?



Nonsolocalorie: un regime alimentare equilibrato non deve togliere piacevolezza e conforto nell'assunzione dei cibi. Vero è che le verdure a foglia verde sono meno caloriche, ma anche meno appetitose e soprattutto non contengono alcuni nutrienti fondamentali per il nostro organismo, per esempio il potassio, la vitamina C e gli antiossidanti, tipici proprio del colore rosso. Mai senza!



Le ragioni della vista: i colori assumono un rilievo determinante nella scelta degli alimenti. Secondo gli studiosi disponiamo di un vero e proprio codice-colori per valutare quali cibi siano più adatti a mantenerci in vita. Secondo alcune teorie, il nostro sistema visivo si è evoluto per identificare facilmente bacche, frutta e verdura particolarmente nutrienti nel mezzo del fogliame della giungla. La spiegazione per cui prediligiamo il colore rosso è che esso è caratteristico dei frutti più zuccherini e calorici rispetto alle fronde e alle foglie circostanti. A volte l'istinto è il nostro miglior alleato.