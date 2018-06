Stress e ansia addio: col giardinaggio ci rilassiamo perdendo peso

Aria nuova in casa: tanto per cominciare, portiamo all'interno delle mura domestiche la brezza tiepida della bella stagione. Non è poi così complicato, né costoso: è sufficiente una pianta vicino alla finestra, o un bel vaso colmo di fiori nel mezzo del tavolo da pranzo per regalare allegria alla casa e aggiungere un tocco di dolcezza all'ambiente. Se non abbiamo idee né spazi esagerati, ma tanta voglia di verde possiamo iniziare dai piccoli bonsai, magari appoggiati fra i ripiani della libreria. Prenderci cura di questi piccolissimi alberi in miniatura aiuterà la concentrazione, ci farà sentire utili e soprattutto ci darà modo di lasciar uscire le tensioni della giornata e ritrovare pace e relax.



Piccolo, ma non meno importante: se la nostra casa non ha balconi né terrazzi, punta sulle finestre. Anche se lo spazio è minimo, il davanzale è perfetto per una piccola nicchia da dedicare alle erbe aromatiche e ai fiori. Rosmarino, maggiorana, salvia, timo, basilico sono belli, profumati e ottimi in cucina. Se poi amiamo il colore, non dimentichiamo di aggiungere una pianta di peperoncino: ricco di antiossidanti e dal colore intenso, è bello da vedere e utilissimo per stimolare il metabolismo e diminuire il senso di fame: un ottimo ausilio per chi vuole perdere peso e un vero toccasana per chi è a dieta.



Giardino domestico: sul balcone possiamo davvero sbizzarrirci: se ci piacciono, possiamo coltivare fragole e pomodori, ma anche melanzane, lattuga, cipolla e aglio, che fra l'altro ha una deliziosa fioritura dalle tonalità azzurro-viola. L'orto in vaso è sempre una buona idea: ci permette di rilassarci e di coltivare piante con cui arricchire le nostre ricette. Siccome non è proprio semplicissimo, l'aiuto di un esperto nella scelta e nella cura delle piante sarà fondamentale: dopo i primi consigli, diventeremo pratiche e abili ed entusiasmo e soddisfazione saranno garantiti.



In ufficio come a casa: perché no? Chi ha detto che non possiamo trasformare il posto di lavoro in un luogo più gradevole e accogliente? Basta scegliere una pianta adatta alla quantità di luce e al ricambio dell'aria. Pare che piante come aloe e ficus proteggano da inquinamento e aria viziata. Se poi non volgiamo invadere gli spazi altrui, possiamo ricorrere a un piccolo giardino in scatola: troviamone una quadrata da riempire con sabbia bianca o colorata, abbellirla con qualche sasso raccolto durante le vacanze e collocare le piantine grasse: piccolo, ma bellissimo.



E' bello condividere: in tante città ormai vanno di moda gli orti condivisi. Coltivare la terra è un'attività fisica in grado di favorire un invecchiamento felice, allena l'apparato cardiocircolatorio e aiuta a bruciare calorie. Inoltre, condividere questa esperienza con gli amici o in compagnia di persone nuove allarga la cerchia delle amicizie e permette di migliorare il nostro umore e la performance delle piante con lo scambio di opinioni e di esperienze. La socialità legata ad attività pratiche è un rimedio efficacissimo per allontanare tristezza e pensieri negativi: provare per credere!