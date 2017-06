Weekend in avvicinamento? Ecco come goderselo al meglio

Il nostro orologio biologico vorrebbe vorrebbe una cosa, mentre quello sociale ce ne fa fare un'altra: è il cosiddetto Social jet lag. Per tornare in ufficio dopo il weekend carichi e pieni di energia, ecco qualche suggerimento per evitare errori che ci fanno iniziare la settimana quasi desiderando di rimetterci seduti alla scrivania.



Straordinario vietato: bisogna imparare dai manager delle grandi aziende multinazionali o dai potenti del mondo: secondo le interviste rilasciate, quasi nessuno lavora nel weekend. Meglio far tardi dal lunedì al venerdì, ma il sabato e la domenica bisogna staccare la spina.



Cenerentola addio: se facciamo la lista dei lavori di casa da fare al weekend sarà così lunga che sicuramente tra spesa, pulizie e lavatrici arretrate sarà impossibile ricavare il tempo per fare altro. Passare il fine settimana in tuta da casa tra stracci e detersivi non va bene: è decisamente più utile dedicare una mezz'ora ogni sera della settimana per portarsi avanti con i lavoretti di casa e trascorrere il sabato e la domenica in attività piacevoli e rilassanti.



No alla trasgressione (alimentare!): lo sappiamo bene: nel fine settimana le occasioni per mangiare fuori casa sono tante e diventa naturale concedersi qualche drink con gli amici, fare un aperitivo o una cena al ristorante. Se però siamo a dieta, non ha senso essere rigorosi cinque giorni a settimana per poi dimenticare tutto nel weekend: se passiamo due giorni a strafogarci, il rischio di compromettere tutti i risultati ottenuti è altissimo. Il consiglio? Gratifichiamoci con un dessert o un paio di bicchieri di vino (meglio se rosso) e godiamoci le occasioni di stare fuori e divertirci senza pensarci troppo.



Occhio ai bioritmi: anche se abbiamo dormito poco durante la settimana, recuperare le ore di sonno perse con delle dormite da dodici ore il sabato o la domenica non serve a niente. Puntiamo invece la sveglia non troppo dopo l'orario in cui solitamente ci svegliamo e organizziamo le serate cercando di non fare eccessivamente tardi la notte.



Black out: siamo sempre connessi, indissolubilmente legati al nostro smartphone, al PC o al tablet , ma è acclarato che tutto ciò ha una serie di effetti collaterali negativi. E' dura, lo sappiamo, ma proviamo ugualmente a staccarci dal web per un pomeriggio, o anche solamente un'oretta per stare all'aria aperta e dedicarci completamente alle persone che amiamo. E' più facile di quanto non sembri, garantito!