Alan Fornoni scomparso a Milano, il padre: "Raggirato da brutte persone"

Con queste parole Sergio Fornoni , padre di Alan , lancia un appello dai microfoni di "Pomeriggio Cinque" . Del figlio, scomparso da Milano, non si hanno notizie da 16 giorni e l'uomo teme che il 24enne sia finito in un brutto giro.



"Lui è uscito di casa e mi aveva detto che sarebbe venuto a mangiare una pizza con me - ha raccontato l'uomo al programma di Myrta Merlino -. Non ha lasciato intuire niente. Qualcosa di strano nelle nostre vite? Io sono stato sfrattato e lui ha avuto qualche problema con la moglie. Qui dove abitiamo siamo "provvisori". Lui lavorava per darmi una mano, anche il sabato e la domenica". Alan aveva trovato anche già un nuovo appartamento per andare a vivere insieme: "Saremmo dovuti andare già il venerdì dopo la sua scomparsa, ma poi è successo questo".