Il potere del profumo

Attraverso l' olfatto passano emozioni potenti, in grado di riaccendere la nostra memoria e far affiorare ricordi antichi. Come spiegano i ricercatori del Dipartimento di neurobiologia e comportamento della Stony Brook University, New York, a differenza di quanto non avvenga per la vista gli odori possono essere buoni o cattivi e questo sembra essere profondamente correlato con la questione della sopravvivenza. Ecco dieci odori capaci di incidere sul buon umore della tua giornata.

1 PANE FRESCO – Secondo recenti ricerche il profumo del pane fresco stimola la tendenza all'altruismo, lo sapevi? Secondo l'Università della Bretagna del Sud, Francia, l'aroma del pane appena sfornato aumenta la sensibilità verso gli altri.



2 SUDORE – Incredibile, ma vero. Il sudore maschile è eccitante e pare possa influenzare il comportamento femminile, tanto da stimolare il tradimento. A spiegarlo è un team di ricerca della Rice University di Houston, Texas.



3 ROSE – È antistress, ha un effetto calmante e stimola sensazioni positive: l'olio essenziale di rosa è prezioso per la salute… e il borsellino! A causa della quantità di fiori necessari per la produzione è uno degli oli essenziali più costosi.



4 VANIGLIA – L'odore della vaniglia combatte la fame nervosa e risulta appagante dal punto di vista emotivo. Non sottovalutare il potere dei profumi: se segui una dieta sfrutta l'aromaterapia per ridurre ansia e stress.



5 BUCATO – Il profumo di bucato, fresco e intenso, riporta l'aroma dell'infanzia e gli odori che sanno di buono. Scegli la tua fragranza preferita. Al posto dell'ammorbidente puoi sfruttare il potere degli oli essenziali, intensi e naturali.



6 ODORE ANTICO – Il profumo di un genitore o un nonno, dalla sua essenza al tabacco per la pipa, è fonte di emozioni profonde. Trova i profumi che ti legano alle persone importanti e indossali oppure versane una goccia sul cuscino, ti daranno forza e dolcezza.



7 PIOGGIA – Odore di terra bagnata, fili d'erba e rumori attutiti, ecco gli effetti benefici della pioggia. Assapora il piacere sottile di un temporale o di una serata di pioggia: correre all'aria aperta o passeggiare si trasformerà in un'esperienza nuova.



8 DOLCI – Il profumo delle Madeleines celebrato da Marcel Proust è un inno alla memoria. Quali sono i profumi che ti ricordano casa? Preparare un dolce fatto da te è gratificante per il palato e costituirà un nutrimento anche per le tue emozioni.



9 MANDARINO – Insieme alle arance, i mandarini hanno il sapore e la magia dell'inverno. Secondo gli esperti possiedono un effetto calmante. Sfrutta le proprietà di questi frutti nel diffusore: stimoleranno la buona notte di grandi e piccoli.



10 LIMONE – Buon umore e concentrazione con il limone. Devi affrontare una giornata di studio o un compito impegnativo? Per combattere la stanchezza massaggia due gocce di olio essenziale di limone sulle tempie, sarà stimolante e in grado di darti energia.