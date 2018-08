I cibi del buon umore per un rientro a casa con il sorriso

Alimentazione: la tavola del buon umore scegli i cibi che stimolano gli ormoni del buon umore: serotonina, dopamina, ossitocina e triptofano. Istockphoto 1 di 11 Vitamine: fai il pieno di frutta colorata. Istockphoto 2 di 11 Verdura: buona e coloratissima, una gioia per il palato e per gli occhi. Istockphoto 3 di 11 Ciccolato fondente: come resistere? Istockphoto 4 di 11 Omega 3: il pesce azzurro è il tuo alleato. Istockphoto 5 di 11 Proteine: indispensabili anche per il buon umore. Istockphoto 6 di 11 Carboidrati: meglio i cereali integrali. Istockphoto 7 di 11 Legumi: per un pieno di proteine. Istockphoto 8 di 11 Zinco: non deve mai mancare. Istockphoto 9 di 11 Una bella tavola colorata: una gioia per gli occhi. Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

QUESTIONI DI CHIMICA – Visto che il nostro benessere si basa un perfetto equilibrio di diverse sostanze, possiamo “aiutare” il buon umore favorendo quegli alimenti che contengono per loro natura alcune sostanze utili alla produzione di ormoni che favoriscono il buon umore e la tranquillità, come la serotonina, la dopamina, l’ossitocina. Tra i cibi che stimolano la produzione di serotonina, l’ormone del buon umore per eccellenza, spiccano il cioccolato fondente, le uova, i formaggi freschi, la carne bianca, i legumi, la banana, l’ananas, i semi oleosi e la frutta a guscio, i cereali integrali, e, in generale, tutti gli alimenti ricchi di vitamine del gruppo B. La dopamina è un neurotrasmettitore che influisce sui meccanismi del controllo delle emozioni, sulla motivazione e sui centri del piacere e della ricompensa. Quando mangiamo qualcosa che ci piace, la dopamina lo segnala al cervello e lo invita a replicare il processo che ha determinato il piacere. Gratifichiamoci dunque con i nostri piatti preferiti (senza cedere ad eccessi che poi la bilancia ci farà duramente pagare!). I livelli di ossitocina, l’ormone della serenità e della tenerezza, spesso ricondotto alla sfera dell’amore materno, sono invece influenzati, più che dai cibo, da una serie di comportamenti: viene prodotta in maggior misura trascorrendo il tempo in compagnia delle persone a cui siamo più affezionati e con cui abbiamo relazioni affettive. Un’altra sostanza fondamentale nella chimica del buon umore è il triptofano, dal quale dipende anche la produzione di un altra sostanza importante, la melatonina, che regola i ritmi sonno-veglia. Per attivare questi meccanismi sono utili in particolare i carboidrati.



OMEGA TRE - Sono un vero toccasana: Gli Omega 3, acidi grassi polinsaturi, sono una fonte preziosa di salute e di benessere: aiutano il buon funzionamento del cuore, contrastano il colesterolo e l‘ipertensione, ci aiutano a combattere i radicali liberi e a rimanere giovani. Sono utili anche per combattere la depressione: per farne il pieno dobbiamo consumare pesce, soprattutto quello azzurro, e frutta secca, in particolare le noci.



VITAMINE – Sono fondamentali per il benessere psicofisico del nostro organismo. Via libera allora alla frutta e alla verdura di stagione, rispettando l’indicazione delle cinque porzioni quotidiane alternando i colori dei frutti e degli ortaggi per garantire una buona varietà di nutrienti. Le vitamine sono importanti per il nostro umore anche perché entrano nel meccanismo di trasformazione del triptofano in serotonina.



LEGUMI - fagioli, ceci e lenticchie sono invece una buona fonte di proteine e di triptofano. Aggiungiamoli all’insalata, oppure consumiamoli come contorno o aggiunti a una minestra da gustare fredda o tiepida nelle giornate calde di fine estate, oppure calda nelle prime serate fresche.



CARBOIDRATI - E' vero: sono ricchi di calorie e spesso siamo tentati di "tagliarli" in onore della leggerezza. Hanno però un notevole influsso sul nostro umore, visto che, come abbiamo detto sopra, favoriscono l'azione del triptofano sul cervello. Meglio scegliere carboidrati a basso indice glicemico, ad esempio i cereali integrali da consumare magari insieme alle verdure, mentre è meglio evitare gli zuccheri semplici, i dolciumi e le bevande alcoliche.



PROTEINE – Sono uno dei nutrienti fondamentali per la buona salute e per una dieta sana, ma anche per il buon umore: sono infatti composte da catene di aminoacidi, i quali stanno alla base di molti neurotrasmettitori essenziali per il benessere psicofisico. Scegliamo proteine nobili, come quelle contenute nella carne, nel pesce, nelle uova e nel latte, ma anche nei legumi, nella frutta secca e nei semi oleosi.



ZINCO – E’ un altro nutriente importante per la salute e per l’umore, perché agisce sulla regolazione delle funzioni neuronali. E’ contenuto in molti degli alimenti già nominati, come carne, pesce, uova, legumi, latte latticini.



E PER UN TOCO DI ATMOSFERA... - Ricordiamoci che anche l’occhio vuole la sua parte, per cui rallegriamo la tavola con qualche tocco di colore. Gli ingredienti di fine estate ne sono ricchissimi: dal rosso dei frutti di bosco e delle ultime angurie, al verde e al viola dei grappoli d’uva, ai colori squillanti di peperoni, zucchine, pomodori e altri ortaggi. Scegliamo tovaglia e tovaglioli a tinte vivaci, con stoviglie e bicchieri in technicolor, per ricreare il mood spensierato delle vacanze.