Le bevande buone per la tua sete e per la tua linea

ACQUA Sì MA CON BRIO – L’acqua è sempre la scelta migliore in tutte le stagioni. Non contiene calorie per cui possiamo dissetarci a volontà, scegliendola naturale o leggermente frizzante a seconda dei nostri gusti. Bere acqua drena i liquidi in eccesso, elimina le tossine e rende la pelle luminosa e ben idratata. In più aiuta anche a dimagrire: l’abitudine di bere due bicchieri d’acqua prima di mettersi a tavola aumenta il senso di sazietà e aiuta a mangiare meno, a tutto vantaggio della linea. Per darle più vivacità, si può aggiungere qualche goccia di succo di limone e una fettina di frutto fresco: diventerà ancora più dissetante.



TÈ FREDDO: OK, MA… - Il tè in bottiglia e in genere quello confezionato e pronto da bere, è spesso molto zuccherato. E’ di sapore molto gradevole, ma facciamo attenzione alla conta delle calorie e alla salute dei denti. Meglio prepararlo in casa con bustine e bollitore, farlo raffreddare e conservarlo in frigorifero in una bottiglia o in una caraffa, in modo da averlo sempre a disposizione bello fresco. Meglio non aggiungere zucchero: chi ha difficoltà ad addormentarsi la sera, può scegliere le versioni deteinate.



SUCCHI ED ESTRATTI – Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per il tè: meglio preparare in casa le nostre bevande alla frutta. I succhi industriali sono di solito molto dolcificati: se proprio non possiamo rinunciare alla praticità del prodotto confezionato, meglio preferire le varietà senza zucchero aggiunto. Se invece prepariamo in casa le nostre bevande alla frutta, che siano frullati, centrifugati o estratti, siamo certi di assicurarci un ottimo mix di vitamine e sali minerali, perfetti per reintegrare quelli dispersi con il sudore sotto il solleone. Un bel frullato o un estratto di frutta e verdura è anche un ottimo spuntino o, accompagnato a toast o a un panino leggero, un buon pasto light.



TISANE PROFUMATE- Abbiamo mai provato un infuso fresco ai frutti rossi, al mirtillo o allo zenzero? Le tisane non sono buone solo nei mesi invernali, quando dobbiamo toglierci il freddo dalle ossa o curare il raffreddore: ci offrono un mix di profumi e di buoni sapori che vale la pena esplorare per scoprire il nostro preferito. Se ci sentiamo creativi, possiamo inventare il nostro mix ideale, ad esempio aggiungendo qualche fettina di pesca matura a un infuso al mirtillo e frutti rossi, molto indicato per drenare i liquidi e dare sollievo alle gambe appesantite dal caldo: si mette tutto in infusione nell’acqua bollente, poi si filtra e si mette a raffreddare in frigorifero. Oppure si può provare un infuso di finocchio e foglie di menta fresca, magari con un pizzico di zenzero, per dare alla bevanda un tocco sorprendente.



E ALL’ORA DELL’APERTIVO? – L’Happy hour è un appuntamento attesissimo e molto stuzzicante sia in città che in vacanza. E’ anche un momento di grandi tentazioni, tra bevande alcoliche, stuzzichini iper-calorici, long drink super zuccherati. Specie se fa molto caldo meglio evitare le bevande troppo alcoliche, che acuiscono la sensazione di caldo, sono bombe caloriche e fanno male alla salute. Invece dei soliti long drink zuccherosi, godiamoci una bella spremuta di arancia al naturale, oppure di limone allungata con acqua minerale frizzante (per sfruttare i benefici del limone non si deve aggiungere zucchero!). Gli agrumi sono ricchi di vitamina C e minerali, sono dissetanti e con poche calorie; il limone in particolare, soprattutto se consumato di mattina a digiuno, ha il merito di riequilibrare l’equilibrio alcalino dell’organismo.