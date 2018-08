Vacanze finite: come rientrare a casa con il sorriso

Le vacanze sono finite e prima della prossima pausa ci aspettano settimane o mesi di lavoro e di stress quotidiano . Il pensiero non è dei più incoraggianti: la tristezza che si prova al ricordo del bel periodo passato in viaggio è un sentimento comune e inevitabile. Per evitare di trasformare il ritorno alla routine quotidiana in un cammino ancora più in salita ci sono una serie di accortezze da mettere in atto, per addolcire la pillola e per non cadere in quella che ormai tuti chiamano “ sindrome da rientro ”. Non si tratta solo di pensare positivo, ma anche di adottare alcuni comportamenti che possono aiutare la nostra mente e il nostro organismo a “riacclimatarsi” alla vita di città.

ATTERRAGGIO MORBIDO – Una delle fonti di stress quotidiano di cui ci si lamenta più spesso è la frenesia di una vita dai ritmi troppo serrati, che non ci lascia tempo di fare quello che ci piace. La prima cosa da fare, allora, è riprendere le consuete attività in modo graduale, senza “partenze lanciate”: cerchiamo di non avere un’agenda troppo serrata di impegni lavorativi, di non cominciare subito a fare tardi al lavoro e non pretendiamo di avere la casa perfetta e tutti i bagagli delle vacanze sistemati a puntino nel giro di ventiquattro ore. Prendiamoci il tempo che ci serve: se è possibile, conserviamo un paio di giornate da trascorrere a casa prima di riprendere il lavoro e affrontiamo le cose da fare senza frenesia.



NON CHIUDIAMO DEL TUTTO IL CAPITOLO DELLE VACANZE – Cerchiamo di inventare subito un altro appuntamento vacanziero a breve termine: basta un weekend a poca distanza dalla città, magari in visita a un amico o a un parente che vive non troppo lontano, oppure una gita fuori porta per un’escursione nella natura, una visita a una mostra d’arte o a un parco divertimenti. Avere un progetto piacevole che ci attende nel giro di poco tempo è un ottimo modo per combattere l’insofferenza per la vita di tutti i giorni.



LE ABITUDINI DELLE VACANZE – Chi ha detto che non possiamo continuare almeno qualcuna delle attività piacevoli che hanno caratterizzato le nostre ferie? Possiamo continuare a praticare sport, a fare qualche bella passeggiata, persino continuare a prendere il sole e a nuotare, trascorrendo una domenica in una piscina all’aperto o in un parco acquatico. Può essere piacevole anche provare a preparare a casa un piatto con le specialità che abbiamo scoperto in villeggiatura, magari utilizzando qualche prodotto del posto che avremo comprato e portato a casa con noi.



ASCOLTARE IL PROPRIO FISICO – Il nostro organismo si è abituato, durante le ferie, a un clima e ad attività diverse da quelle delle vita di tutti i giorni, tanto che all’inizio delle vacanze abbiamo avuto bisogno di un paio di giorni per acclimatarci. Lo stesso accade anche al rientro in città, per ripristinare abitudini e orari diversi di sonno e dei pasti, e ritmi di vita per i quali abbiamo perso il passo. Occorre prestare un po’ di attenzione all’alimentazione, privilegiando cibi leggeri e genuini a cominciare da frutta e verdura, riprendere a dormire secondo orari compatibili con l’attività lavorativa e concedersi le pause di cui abbiamo bisogno, specie se ci sentiamo stanchi e svogliati.



NON DIMENTICHIAMO IL PIACERE – Capita spesso, quando ci sente pressati dalle mille incombenze quotidiane, di rinunciare al tempo e alle energie riservati alle attività che ci danno piacere e ci divertono, per investire tutto nei nostri doveri. Non c’è niente di più sbagliato: anche se ci sentiamo stanchi non possiamo “tagliare” le risorse a queste attività perché sono la nostra principale fonte di vitalità e la “benzina” che ci aiuta ad andare avanti. Riserviamo quindi una ragionevole quota di tempo agli hobby, agli incontri con gli amici, allo stare all’aria aperta.



AMICO SOLE – Il sole di città di solito è più malaticcio di quello delle vacanze, ma la luce è in ogni caso una fonte importantissima di benessere e di positività. Non perdiamo occasione di stare all’aria aperta, almeno finché il clima è favorevole: basta una passeggiata quotidiana lungo il tragitto che ci porta al lavoro, o usare la bicicletta invece dell’autobus, insieme a qualche giornata nel verde durante il fine settimana: i raggi solari stimoleranno la produzione di endorfine, gli ormoni del buon umore, e ci aiuteranno anche a mantenere più a lungo sul viso l’abbronzatura e il bel colore dell’estate.