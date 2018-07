Cioccolato: la golosità che ti fa bella e ti rende felice

Innanzi tutto una curiosità. Il motivo per cui è stata scelta la data del 7 luglio per celebrare il cioccolato deriva dal fatto che proprio in questo giorno del 1847 il coccolatiere Joseph Fry inventò e iniziò a mettere in vendita il cioccolato da mordere: unendo cacao e burro di cacao creò di fatto la prima tavoletta. Fino a quel momento, infatti, il cioccolato veniva consumato solo in forma liquida o al massimo in minuscoli dolcetti. Il cioccolato era un rito prezioso e molto amato soprattutto presso le famiglie nobili che usavano concludere così i loro pasti: oltre ad avere buon sapore, dato che si assumeva come bevanda, aveva la virtù di non rompere il digiuno prescritto dalla religione in determinati periodi dell’anno, ad esempio in Quaresima.



Il cioccolato più ricco di proprietà benefiche è quello fondente: i principi attivi sono infatti nel cacao e le varietà di cioccolato che ne contengono di più sono quelle più benefiche, oltre che più pregiate. Il fondente contiene almeno il 45% di cacao, anche se le varietà migliori oscillano tra il 70 e il 90%, da cui deriva il caratteristico sapore intenso e amaro e la penetrante profumazione. Il cioccolato al latte, invece, contiene fino al 25% di cacao, ha sapore più dolce, ma offre vantaggi inferiori sia per la salute che per la bellezza. Non ultimo, ha circa 15% di calorie in più rispetto al fondente, a tutto discapito dell’ago della bilancia.



Dal punto di vista nutrizionale, il cioccolato contiene alcuni tipi di grassi, tra cui l’acido oleico, l’acido stearico e quello palmitico. Quest’ultimo contribuisce a innalzare i livelli di colesterolo, mentre il primo li riduce. L’acido stearico invece non ha nessun effetto sulla colesterolemia: se consumiamo una quantità modica di un buon fondente, il bilancio sulle nostre arterie è sostanzialmente in parità. Infine, il cioccolato è ricco di tripofano, un aminoacido che stimola la produzione di serotonina, l’ormone del benessere e della felicità. Questo è il motivo per cui mangiare qualche quadretto di cioccolato ci regala intensa soddisfazione e buon umore. Il cacao contiene però una certa quantità di caffeina e può quindi creare qualche inconveniente se si soffre di ipertensione o di insonnia. Il consumo moderato, invece, può favorire la concentrazione, stimolare il metabolismo e fornire energia di pronto utilizzo, molto utile ad esempio quando si fa sport e si avverte un calo di forze. Il fondente è anche ricco di fibre, più del doppio rispetto alla variante al latte, e contiene una quantità circa cinque volte maggiore di flavonoidi, dall'elevato potere anti-ossidante e quindi utili per la loro capacità di contrastare i radicali liberi.



Per fortuna, specie se non vogliamo appesantire la nostra linea, per godere degli effetti benefici del cioccolato non è indispensabile mangiarlo. Sono soprattutto i flavonoidi, grazie alla loro importante azione anti-age, a rendere prezioso il cioccolato per la bellezza. Sono numerose infatti le linee cosmetiche che propongono il cioccolato come componente di detergenti per bagno-doccia, stick per le labbra e persino per il make up. Gli anti ossidanti hanno infatti il potere di mantenere morbida ed elastica la pelle, mentre la consistenza del cioccolato, ricca di microgranuli, ne fa un ingrediente utile come esfoliante e levigante. Grazie ai lipidi di cui è ricco, ne fanno un buon alleato di idratazione e di nutrimento dell’epidermide di tutto il corpo, per cui i massaggi a base di cioccolato sono molto apprezzati: lasciano la pelle molto morbida e regalano un momento di estasi olfattiva grazie all’intenso aroma sprigionato durante il trattamento, che persiste sulla pelle per qualche tempo. Il massaggio ha un certo effetto snellente grazie alla caffeina contenuta nel cacao: la caffeina ha infatti riconosciute proprietà rassodanti ed è utile per combattere la cellulite. Ma non finisce qui: il cioccolato è anche utile per proteggere la pelle dai danni dei raggi UV: non sostituisce la crema solare, ma può essere un valido ausilio nel prevenire le scottature e soprattutto dal foto-invecchiamento.



Il Cibo degli Dei può essere utilizzato anche per preparare semplici e golosi cosmetici fai-da-te. Ad esempio, per ottenere una profumata maschera nutriente, basta sciogliere a bagnomaria 50 grammi di fondente, aggiungere un cucchiaio di olio d’oliva, oppure un cucchiaio di miele e all’occorrenza un goccio di latte, e applicare sulla pelle del viso non appena il composto si è intiepidito. Si lascia in posa per un quarto d’ora e poi si sciacqua. Lo stesso quantitativo di cioccolato fuso con l’aggiunta di un cucchiaio di zucchero o di sale può essere utilizzato per uno scrub dolce, mentre aggiungere un po’ di cioccolato al nostro burro di cacao potenzierà i suoi effetti protettivi sulle labbra.