Ananas: un concentrato di benessere per la buona forma

LA PIANTA – L’ananas appartiene alla famiglia delle Bromeliaceae, originaria dei Paesi dell’America Meridionale, della Thailandia e delle Filippine. Oggi è facile da reperire in tutti i negozi e supermercati e in ogni stagione. Per goderne i benefici nutrizionali, però, deve essere consumato fresco: i trattamenti e la lavorazione a cui viene sottoposto il frutto quando viene messo in scatola distruggono le sostanze benefiche e curative che contiene: al frutto conservato vengono anche aggiunti zuccheri, facendone aumentare considerevolmente la quantità di calorie.



LE PROPRIETÀ – L’ananas ha numerose virtù nutrizionali: è conosciuto in particolare per i suoi benefici effetti sulla digestione, contro la ritenzione idrica e sulla riattivazione del microcircolo locale, con effetti importanti per combattere la cellulite. Anche se ha sapore dolce, il frutto contiene poche calorie (appena 42 per 100 grammi di polpa), ed è quindi adatto anche nelle diete ipocaloriche. E’ molto ricco di acqua e ha un certo apporto di carboidrati sotto forma di zuccheri, in particolare glucosio, saccarosio e fruttosio. E’ invece povero di fibre, mentre è una buona fonte di vitamina C e di potassio e magnesio. L’ananas è benefico soprattutto in virtù della bromelina, un insieme di enzimi che svolgono una importante funzione digestiva e di stimolo del metabolismo. Questa sostanza si trova nel frutto, ma soprattutto nel gambo: questo si può acquistare in erboristeria, anche sotto forma di integratore, ed è utile per favorire la digestione degli alimenti proteici, come antinfiammatorio e antibatterico, oltre che per combattere la ritenzione idrica.



PER LA BELLEZZA – L’ananas ha buone virtù anti-age e viene spesso utilizzato in cosmetica sfruttandone le proprietà idratanti ed emollienti, nella preparazioni per ammorbidire la pelle e per alcuni prodotti detergenti. Ma la sua proprietà più conosciuta è legata alle virtù antinfiammatorie della bromelina nel combattere la ritenzione idrica e quindi nel contrastare la cellulite, soprattutto se questa è complicata dalla presenza di edemi e dal ristagno di acqua intra-cellulare. In questo è particolarmente utile l’utilizzo del gambo di ananas, nel quale come abbiamo visto la concentrazione di bromelina è più elevata. La polpa del frutto e il suo succo, possono essere utilizzati per creare una maschera idratante fai-da-te, da applicare sulla pelle per una decina di minuti e da sciacquare con acqua tiepida, con poteri esfolianti.



IL BUONO DELL’ANANAS – Il frutto è molto versatile e si presta a numerose preparazioni. Il modo migliore per assaporarlo è mangiarlo al naturale, a pezzetti, da solo o nella macedonia. Si può aggiungere anche all’insalata, insieme a una piccola manciata di frutta secca, per aggiungere una nota fresca e dolce: è anche una delle componenti classiche dell’agro-dolce della cucina orientale. Qualche pezzetto di ananas alternato a bocconcini di pesce o anche di carne, può arricchire il gusto di sfiziosi spiedini da proporre insieme all’aperitivo. L’ananas è ottimo anche sotto forma di frullato o di estratto, da sola e insieme ad altri frutti: fresco e dissetante è una bevanda ideale per le giornate d’estate e per una prima colazione fresca ed energetica. Qualche pezzetto di ananas può essere aggiunto a un vasetto di yogurt magro naturale, per addolcirlo in modo naturale. Si può anche utilizzare per creare una deliziosa acqua aromatizzata, aggiungendo all’acqua pezzetti di frutto e qualche fogliolina di menta. Si lascia riposare in frigorifero per qualche ora e poi si filtra.



QUALCHE CAUTELA – Anche se il frutto è salubre e ricco di proprietà, ha qualche controindicazione. Le persone affette da disfunzione renali ed epatiche devono consumare l’ananas con cautela e sotto controllo medico. Lo stesso vale per chi soffre di difetti di coagulazione del sangue e da chi assume anticoagulanti: la bromelina aumenta infatti la fluidificazione del sangue, quindi il suo effetto potrebbe sommarsi a quello dei farmaci ed esporre il soggetto al rischio di emorragie. Attenzione anche se si assumono antibiotici: la bromelina potenzia l’assorbimento dell’amoxicillina