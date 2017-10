Guaranà, l alleato degli studenti (e non solo)

Guaranà, lʼalleato degli studenti (e non solo) Istockphoto 1 di 6 Istockphoto 2 di 6 Istockphoto 3 di 6 Istockphoto 4 di 6 Istockphoto 5 di 6 Istockphoto 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Considerato un elisir di lunga vita dagli Indios, il guaranà, che cresce anche spontaneamente in Amazzonia, ha sempre goduto di grande importanza era in tutte le tribù non solo per le proprietà nutrizionali, ma anche come medicamento contro le malattie (per esempio la dissenteria o i dolori mestruali) e come energizzante per sostenere l'organismo.



Il buongiorno si vede dal mattino: ricco di caffeina e guaranina, il guaranà occupa un posto d'onore tra gli energizanti naturali. Se facciamo fatica ad alzarci, la stimolazione di adrenalina e di noradrenalina, questa sostanza ci darà la giusta carica attivando il metabolismo corporeo e l’ossigenazione del sangue attraverso un aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e del respiro.



A scuola niente sbadigli: contro la stanchezza mentale niente è meglio del guaranà, in quanto la sua azione neurotonica sul sistema nervoso centrale stimola la funzione cognitiva e l'attenzione. Per questo è adatto per gli studenti prima degli esami così come anche per chi deve affrontare ritmi lavorativi incalzanti.



Concentrazione a mille: se abbiamo bisogno di una sferzata di energia e di massimizzare la nostra concentrazione, magari in vista di un esame, o perché stiamo per fare una riunione importante, o ancora perché l'operazione che stiamo svolgendo non ammette errori, il guaranà è esattamente quello che fa per noi: il suo contenuto di caffeina, infatti, è da due a cinque volte più ricco di caffeina dello stesso caffé, del tè e del cioccolato. Non stupisce quindi che venga considerato un ottimo tonico della categoria stimolanti sia a livello fisico che cerebrale.



Aiutino per gli atleti: il guaranà è particolarmente utile per chi svolge un'intensa attività sportiva, perché a livello fisico rende gli zuccheri più disponibili per l'attività muscolare, diminuendo al tempo stesso la sensazione di affaticamento e stanchezza. Mai più senza!



Prosit: In America latina il guaranà viene molto utilizzato per la preparazione di una famosa bevanda, leggermente frizzante, chiamata appunto guaranà, che sia per l'aspetto che per il gusto somiglia molto ai vari tipi di bibite a base di cola, dal gusto dolce e dal lieve effetto stimolante. Da provare!