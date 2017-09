Wakame, l alga orientale dalle mille proprietà

Wakame, lʼalga orientale dalle mille proprietà Istockphoto 1 di 6 Istockphoto 2 di 6 Istockphoto 3 di 6 Istockphoto 4 di 6 Istockphoto 5 di 6 Istockphoto 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Verde brillante, l'alga wakame cresce nei fondali rocciosi del Giappone.

Dal gusto delicato, viene essiccata per l'uso alimentare e poi reidratata per essere consumata nelle pietanze, spesso accompagnata da semi, ottima nelle insalate e nella preparazione di stufati di verdura. Di solito la si impiega per la preparazione della tradizionale zuppa di miso giapponese o per zuppe di legumi o di verdure.



Nonostante la provenienza marina, totalmente estranea rispetto alla dieta mediterranea, l'alga wakame sta riscuotendo un certo successo tra i palati nostrani anche per le sue importanti qualità nutrizionali. Perché può esserci utile?

Ecco qui:



Dieta? Nessun problema! la wakame ha un basso contenuto calorico (solo 45 calorie per 100 grammi di alga), pochi grassi e pochi carboidrati. Mangiare quest'alga ricca di fibre aumenta il senso di sazietà, permettendo così di ridurre l'assunzione di alimenti durante la giornata. Non vi basta? Allora sappiate che la wakame contiene anche la fucoxantina, un composto che conferisce all'alga il colore scuro e che è raro trovare nei vegetali, e che combatte l’accumulo di grasso nelle cellule.



Colesterolo, addio! oltre ad avere effetti benefici sull’accumulo di grasso, la fucoxantina ha anche un’altra proprietà decisamente interessante: infatti stimola nel fegato la produzione di acido docosaesaenoico o DHA, un grasso Omega 3 che riduce i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.



Mai più anemia: il buon contenuto di ferro dell’alga wakame aiuta la produzione di globuli rossi, con un aumento della circolazione del sistema cardiovascolare ed in un migliore apporto di ossigeno a tutti gli organi del nostro corpo. Vigore ed energia assicurati!



Tiroide sotto controllo: l’alto contenuto di elementi quali iodio e selenio rendono l’alga Watame un ottimo alleato per la funzionalità della tiroide. Il suo consumo è più che consigliato a chi soffre di un eventuale rallentamento della funzione tiroidea, i cui sintomi possono essere stanchezza e aumento di peso ingiustificato.



E per la menopausa...: la wakame ha anche un buon contenuto di calcio, proprietà davvero preziosa per le ossa. L'alga migliora la densità ossea, ne favorisce la crescita e accelera la guarigione in caso di fratture ed è per questo un'ottima antagonista dei disturbi legati all'osteoporosi.