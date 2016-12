Via lo stress con lo stretching in acqua

07:00 - Muoversi in acqua non vuol dire fare solo aquagym o dedicarsi ad altri sport d’acqua. Si possono eseguire infatti esercizi lenti di stretching che servono a sciogliere le articolazioni, soprattutto dopo aver nuotato. Il movimento in acqua favorisce la vasodilatazione, che fa affluire il sangue e l’ossigeno ai tessuti sottocutanei, i tendini e le articolazioni, appunto, che così diventano più elastici. E nel frattempo lo stress si allevierà. Ecco una mini guida per allungare i classici muscoli in cui si accumula la tensione.

Per sciogliere i muscoli delle spalle

In piedi, immergiti fino ad avere le spalle completamente sott’acqua. Divarica leggermente le gambe e tieni le braccia rilassate lungo i fianchi. Esegui 4 circonduzioni all’indietro delle spalle (sono delle rotazioni senza muovere le braccia), inspirando quando le spalle salgono, espirando quando scendono. Ripeti l’esercizio eseguendo i movimenti in avanti. Per essere più efficaci, i movimenti devono essere lenti e rilassati.



Contro il mal di schiena

Immersa in acqua all’altezza del busto, cerca di eseguire una sorta di danza del ventre. Appoggia le mani sui fianchi, divarica le gambe alla larghezza delle spalle, e piega le ginocchia in modo da muovere il bacino con facilità. Inspirando, portalo in avanti, espirando portalo indietro. Dopo aver familiarizzato con questo esercizio, puoi aggiungere rotazione in senso orario, come per descrivere un cerchio. Ripeti quattro volte, poi cambia il senso. Questo movimento serve a sbloccare la zona lombo-sacrale.



Per allungare i muscoli delle gambe

In acqua gli esercizi per gli adduttori e abduttori si eseguono con meno fatica, perché non si avverte il peso del corpo. Munisciti di un salvagente a cui appoggiare la schiena. A questo punto stacca le gambe dal fondo, tenendo il busto sempre in posizione verticale. Da questa posizione puoi fare diversi esercizi: aprire e chiudere le gambe oppure portarle unite al petto e poi distenderle.



Per tonificare gli addominali obliqui

Restando nella posizione dell’esercizio precedente, avvicina le ginocchia alla spalla sinistra, poi alla destra, intervallando con la posizione di riposo.



Stretching completo per tutto il corpo

Concludi la sessione correndo in acqua, per sciogliere tutte le articolazioni. In piedi, inizia a spostarti in avanti estendendo bene braccio e gamba opposti. Fate presa nell’acqua, cercando di “afferrarla”: in questo modo procederai abbastanza velocemente. Quando sei stanca fermati e galleggia, muovendo lievemente le gambe, come se stessi pedalando.