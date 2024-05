"Amici 2023", Sarah Toscano: "Sogno di portare in Italia lo stile pop di Dua Lipa"

Un percorso netto in cui Sarah Toscano ha sbaragliato la concorrenza di allievi che molti davano per favoriti e un passo davanti a lei, come Holden e Petit . Invece la cantante di Vigevano ha inserito la quarta e non c'è stato nulla da fare. Merito, molto più che in altre situazioni, di quello che ha assorbito in questi mesi nella scuola del talent di Maria De Filippi . "Amici mi ha dato la consapevolezza di me stessa che fuori non avrei mai ottenuto - dice lei -. Senza un vero supporto qui dentro sarebbe stato molto difficile". E per il futuro sogna di portare in Italia il mondo pop à la Dua Lipa e un feat con Ultimo.

Tgcom24

Sarah Toscano incontra i giornalisti il giorno dopo il trionfo che l'ha vista prima conquistare il titolo nel circuito di canto e poi quello generale. Non ha dormito nemmeno un'ora ma non è un problema, ci pensa l'adrenalina ancora in circolo a tenerla su. Per lei, entrata nella scuola di "Amici" senza una preparazione alle spalle e con molte insicurezze, questa è una vittoria dai molti significati. "Aver vinto 'Amici' significa che ho avuto una bella fetta di pubblico che mi ha appoggiato - considera -. Sono entrata qui con un'autostima molto bassa ed esco con un'autostima discreta. Ma tengo i piedi per terra".

Il suo Ep omonimo è uscito venerdì scorso e adesso l'aspetta un lungo Instore tour dove avrà modo di toccare con mano la popolarità ottenuta attraverso "Amici" e che fino a oggi è stata filtrata dai teleschermi. "Non so ancora bene cosa vorrei fare nel prossimo futuro - dice -. A me piace molto il mondo di Dua Lipa, vorrei portare quello stile in Italia, con anche produzioni internazionali. Non voglio fare solo cose dance-pop, mi piace l'idea di fare pezzi anche meno up".

Instagram

Sul palco della finale non ha mostrato traccia dell'insicurezza che l'aveva caratterizzata a lungo. "Quando sono salita sul palco e ho cantato ero tranquillissima, ero proprio nel mondo" dice che spiega le ragioni della sua scarsa autostima. "Quando ero piccola ero molto sicura di me stessa, mi buttavo senza il timore di nulla. - racconta - Poi pian piano mi sono accorta di avere sempre più paura di sbagliare, anche nel tennis. E ho iniziato a dubitare tanto di me stessa. Ci sono giorni in cui sono su, altri in cui sono sotto a un treno, ma sono molto autocritica perché voglio dare il massimo".

Sicuramente nella scuola è stata fondamentale la presenza di Lorella Cuccarini, una coach che ha saputo trovare la chiave giusta per tirare fuori il meglio da Sarah. "Per me è stata un punto di riferimento, mi ha aiutato in tantissimi momenti - sottolinea -. Ci tengo a dire che la conversazione più importante avuta con lei è stata dopo una puntata del pomeridiano dove ero arrivata seconda. Mi ha chiamato e io pensavo che volesse farmi i complimenti invece mi ha detto che se continuavo in quel modo non mi avrebbe dato la maglia del serale perché ero troppo bloccata. E da quel momento ho capito che dovevo cambiare e credo di avere iniziato a migliorare proprio da lì".

Sarah si è distinta anche per un'immagine ammiccante al punto che qualcuno l'ha definita Lolita. "Il primo impatto mi aveva fatto rimanere male - ammette -. Pensandoci poi sopra cercando di capire cosa rappresentasse calato su di me ho cercato di prenderne gli elementi positivi. Ricordo un commento di Michele Bravi che mi ha detto che io riuscivo a essere ammiccante ma mai volgare. Vorrei essere sempre così".

Ora esce da "Amici" con un bagaglio di esperienza e rapporti importante ("Si è creato un rapporto umano splendido con tutti, anche con i professionisti") e si prepara ad affrontare il suo percorso. Qualcuno le chiede di Sanremo e lei non si tira indietro ("Sarebbe un onore grandissimo"), per adesso il sogno è un feat con Ultimo: "Un artista che stimo tantissimo".



La tracklist dell'Ep “SARAH”:

1. Sexy Magica

2. Touché

3. Viole e Violini

4. Mappamondo

5. L’Ultima Volta

6. Voilà (Live)

Le date del “SARAH Instore Tour” in giro per l’Italia:

20 maggio 2024@ CC EDIT - TORINO

21 maggio 2024 @ CC IL LEONE - LONATO (BS)

22 maggio 2024 @ CC LE BRENTELLE - PADOVA

24 maggio 2024 @ CC ROMAGNA SHOPPING VALLEY - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

25 maggio 2024 @ CC CONE' - CONEGLIANO (TREVISO)

26 maggio 2024 @ CC CENTRONOVA - BOLOGNA

1° giugno 2024 @ CC CASILINO - ROMA

2 giugno 2024 @ CC NEAPOLIS - NAPOLI

4 giugno 2024 @ CC MERLATA BLOOM - MILANO

6 giugno 2024 @ CC GRANDAPULIA - FOGGIA

8 giugno 2024 @ CC IL DUCALE - VIGEVANO

9 giugno 2024 @ CC I PETALI - REGGIO EMILIA

15 giugno 2024 @ CC CITTA' FIERA - UDINE

16 giugno 2024 @ CC CUORE ADRIATICO - CIVITANOVA MARCHE (MC)

17 giugno 2024 @ CC CASAMASSIMA - BARI

7 luglio 2024 @ CC POLO ACQUISTI LUCANIA - TITO (POTENZA)