"Non ci posso credere! Non sto ancora realizzando cosa è successo", ha detto l'allieva di Lorella Cuccarini, a caldo, mentre gli ultimi coriandoli ancora le cadevano sui capelli, frastornata dall'annuncio della vittoria, ottenuta nella finalissima tutta al femminile con la ballerina Marisol, che avrebbe altrettanto meritato il successo e ha comunque conquistato il Premio della Critica e quello di categoria, entrambi del valore di 50mila euro. "Sono entrata qui dentro senza sapere niente di quello che stavo per fare, adesso sto iniziando a ripercorre tutto quello che ho fatto e non so cosa dire. È incredibile". La dedica è, inevitabilmente, per i suoi. "Grazie alla mia famiglia", ha aggiunto ancora emozionatissima, "che da quando cantavo al pianoforte in casa mia mi ha sempre sostenuto e voluto bene".

Ecco chi è Sarah

Classe 2006 originaria di Vigevano ("sono abbastanza giovane, no va bene, sono giovane", si lascia sfuggire durante la serata, tra i sorrisi bonari del pubblico), in provincia di Pavia, porta a casa un premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro. Si è imposta grazie al televoto che l'ha preferita agli altri cantanti in finale (Petit, Holden e Mida) e a Marisol (in finale è arrivato anche l'altro ballerino Dustin), premiando il suo percorso, la sua determinazione e la sua costanza, nonostante gli inizi sui banchi della scuola tv non siano stati dei più semplici, tra passi falsi e critiche dei professori. A credere in lei fin dall'inizio, pero', è stata Lorella Cuccarini che l'aveva in squadra e che al verdetto finale si è commossa quasi quanto lei.

Nel 2022 aveva vinto la targa Vittorio De Scalzi ad Area Sanremo non riuscendo però ad entrare nei finalisti di Sanremo Giovani. Quella di Sanremo è un'esperienza che la stessa giovane cantautrice ha raccontato più volte come un momento formativo importante: lì ha capito di voler diventare una vera cantante.