"Amici 2023" segna un altro record.

Il programma conquista per la nona settimana consecutiva il miglior risultato di audience della serata, con uno share del 31.81%, pari a 4 milioni e 484mila spettatori. Chiude così in bellezza la 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi che ha premiato con la super coppa e 150mila euro in gettoni d'oro Sara, come vincitrice assoluta.