Sesso? Per perdere peso, spesso e volentieri!

Numeri alla mano, in un'ora di sesso gli uomini bruciano oltre 100 calorie. Il conteggio scende fra 70 e 90 calorie per quanto riguarda le donne : più o meno quanto mezz'oretta di passeggiata. Ma il sesso non è solo una questione di numeri, perché quando l' intimità va a gonfie vele la produzione di ormoni ha un'impennata, il ritmo cardiaco accelera e la pelle acquista una nuova luminosità . Ma non finisce qui: per dimagrire ecco qualche suggerimento per migliorare la ginnastica fra le lenzuola.

In vista delle vacanze chi non vorrebbe lasciarsi alle spalle quel chiletto di troppo che ci ha infastidito tutto l'inverno e che ora pare un fardello insopportabile?

Se fare ginnastica in palestra non è tra le vostre massime aspirazioni, potreste provare una ginnastica decisamente più piacevole: quella tra le lenzuola! Qualche suggerimento? Eccovi accontentati!



You can leave your hat on: Vi ricordate il memorabile spogliarello di Kim Basinger in "9 settimane e mezzo"? Bene, sappiate che quando ci togliamo i vestiti di dosso consumiamo circa 12 calorie. Giocare a spogliare il partner può essere divertente ed eccitante e in più anche molto utile per la nostra linea.



Non correre: I preliminari sono importantissimi: infatti, per noi signore pare siano necessari in media circa venti minuti affinché si possa raggiungere l'orgasmo. Bene, sappiate che mezz'ora di coccole permettono di bruciare circa 100 calorie, un motivo in più per non andare subito al dunque!



Questione di posizioni: L'amazzone permette di guidare il partner e dare il nostro ritmo all'incontro, stimola gli addominali e consente alle donne di sentire maggior piacere. Non ci avevate mai pensato? Male! Per una volta accettate di essere voi la parte più attiva, vi stupirà constatare quanto il vostro partner ne rimarrà conquistato.



Di baci saziami! Ricerche sostengono che baciando è possibile consumare fra le 80 e le 100 calorie. Non so voi, ma per me il bacio aiuta la complicità della coppia e rafforza il legame: una medicina quotidiana contro il calo del desiderio. Mai stare senza!



Viva la tradizione: Il missionario è la vostra posizione? Bene, sappiate che gli uomini sono gli unici mammiferi che possono fare l'amore guardandosi negli occhi. Quanto alla dieta, si stima che siano circa 250 le calorie bruciate in dieci minuti, non male!



Parola d'ordine: esplorare! Spesso dimentichiamo che non esistono zone del corpo proibite, sporche o imbarazzanti. E' sufficiente superare la vergogna ed esplorare insieme i corpi con delicatezza e curiosità.



Mi piace se ti muovi... E allora: muovi! Come gli amici di "Madagascar" suggeriscono, diamoci dentro con il movimento: con il sesso addominali, pettorali, braccia, gambe e glutei vengono tutti sollecitati. Sperimentare posizioni nuove stimola la fantasia e moltiplica il piacere.



E' il ritmo che fa la musica: Evitiamo di inserire il cruise control e assestarci su un'unica velocità. Variare il ritmo non solo permette di bruciare più calorie, di tonificare e allenare, ma… è anche estremamente piacevole e divertente!



Carezze o grattini? In piedi, seduti, sdraiati, non importa: le sensazioni a fior di pelle sono sempre super gradite. Carezze, baci e grattini aumentano il piacere e coinvolgono dal punto di vista emozionale.



Respira: La corretta respirazione non è importante solo in palestra, ma anche nell'intimità. I vantaggi? La pelle è riossigenata, i muscoli si rilassano e permettono di godere ancor più del piacere che il nostro corpo ci può regalare.