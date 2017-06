Pelle: idratazione al top con l'olio di cocco

Leggermente profumato, con quell'inconfondibile aroma che sa di estate e sole, l'olio di cocco si presta a numerosi utilizzi per la bellezza di pelle e capelli; poiché è ricco di sostanze antiossidanti, che rallentano l’invecchiamento prematuro, è anche un ottimo antietà: di seguito suggerimenti e consigli per una bellezza fai-da-te a seconda del tipo di pelle



Pelle ruvida: olio di cocco con aggiunta di un po' di zucchero o di farina d'avena saranno un'ottima miscela per uno scrub all'insegna della natura e delle genuinità. Un bel massaggio delicato, magari prima della doccia, regalerà pelle liscia e morbida.



Pelle arida: idratare e ammorbidire la pelle non sarà certo un problema utilizzando l'olio di cocco. Applicato subito dopo la doccia e spalmato ben bene, nel giro di mezz'oretta al massimo ci regalerà morbidezza a non finire, elasticità ed un aspetto decisamente più sano e giovane. L'olio di cocco è perfetto come doposole ed eccellente dopo la depilazione.



Pelle delicata: cosa c'è di più tenero della pelle dei neonati? L'olio di cocco è ideale anche per loro: essendo naturale e delicato, è perfetto se utilizzato per massaggiare il sederino dei pargoli ed evitare gli sfregamenti col pannolino. Dopo il bagnetto, può essere applicato su tutto il corpo e, in caso di crosta lattea, può servire ad eliminarla: lasciamolo qualche minuto in applicazione e poi risciacquiamo delicatamente con un panno morbido e acqua tiepida.



Pulizia del viso: l’olio di cocco contiene vitamina A e vitamina C, che garantiscono pelle elastica e nutrita. Usato puro, l’olio di cocco serve anche come struccante delicato: versato su una spugnetta umida e passato sul viso, rimuoverà ogni residuo di make up. Non basta? Dopo aver lavato il viso con acqua calda, applichiamo qualche goccia di olio di cocco sul volto per idratare il contorno occhi, oppure su altre zone aride del viso massaggiando delicatamente: il risultato potrà stupirci!



Capelli secchi e sfibrati: possiamo massaggiarlo direttamente sul cuoio capelluto e poi su tutta la lunghezza dei capelli, oppure distribuirlo anche solo sulle punte: basterà lasciare in posa l'olio per qualche ora (ovviamente più tempo lo teniamo, meglio è) affinché i capelli assorbano tutte le sue proprietà nutritive. Quindi risciacquare e fare un lavaggio normale per avere immediatamente capelli setosi e brillanti.