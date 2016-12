Sesso: come stupirlo a letto

Il sesso è una questione di pelle. Il feeling ? Una magia rara: può nascere all'improvviso, fra due sconosciuti, o scoppiare come una scintilla in un'amicizia di anni, ma una cosa è certa: non ha niente a che fare con una questione di tecniche. La vera intimità avviene a un livello profondo, in grado di coinvolgere (e sconvolgere) corpo e mente. Ecco il decalogo con le dritte per stupirlo a letto. La prima regola? Concentrati sul tuo piacere, farà bene a entrambi.

1 SII SPONTANEA – Quando il tuo obiettivo è essere l'amante perfetta, il senso del controllo e l'ansia tendono a caricare il rapporto di aspettative inutili. Cercare con la mente i movimenti giusti da fare blocca la tua spontaneità. Smetti di pensare e agisci!



2 CHE COSA SENTI? – Concentrati sulle sensazioni che stai provando e spostati lungo i punti dove provi maggior piacere. L'eccitazione è un brivido a due: quando il partner sente che stiamo provando piacere, l'eros aumenta e l'atmosfera diventa incandescente.



3 SII ATTIVA – Essere attiva nella ricerca del proprio piacere permette di usare il corpo come una cassa di risonanza per le emozioni. Una donna consapevole del suo corpo ha l'effetto di un vero e proprio afrodisiaco per il partner.



4 ALLENATI – Conosci le sfere o palline vaginali? Tonificare il pavimento pelvico non è utile solo dopo una gravidanza, ma aiuta a rendere più intenso il piacere e sviluppa una connessione profonda con la tua femminilità.



5 CONDIVIDI – Suggerisci al partner cosa ti piace, guidalo verso le parti del tuo corpo dove desideri essere accarezzata. Esprimere i tuoi bisogni e condividere i gesti d'amore che ami rende più intensa l'intimità e dà all'altro la possibilità di partecipare alle tue sensazioni, amplificando ciò che stai sentendo.



6 DECIDI LA VELOCITÀ – Muoviti sul corpo del partner prima con estrema lentezza per poi andare sempre più veloce e rallenta all'improvviso. Fermati per qualche istante. Decidi di guidare tu la velocità e accetta di prendere il comando della situazione, sarà terribilmente eccitante anche per l'altro.



7 PRELIMINARI HOT – Attraverso i preliminari percorriamo una mappa del piacere capace di accendere l'eros. Ascolta le reazioni del corpo e i suoi piccoli segnali. Il sesso orale è un'emozione forte: in genere gli uomini amano ricevere le attenzioni della propria compagna e, al tempo stesso, impegnarsi attivamente per lei. Aiuta il partner a capire come muoversi. Giocate a esplorarvi reciprocamente attraverso baci e carezze.



8 GUARDALO – Cerca il suo sguardo e mentre sfiori la sua pelle non perdere di vista i suoi occhi. Quando qualcuno ci guarda ci sentiamo scelti, visti, apprezzati per ciò che siamo.



9 LA PELLE – Di frequente viene sottovalutato il ruolo dell'epidermide: ricca di innervazioni, è uno straordinario veicolo di piacere. Usa il tatto e sfiora il corpo dell'altro alternando carezze lentissime e movimenti più veloci. Prenditi il tempo per coccolare chi è con te.



10 RIDI! – Ridere allenta le tensioni e permette di superare un momento di imbarazzo senza inutili sensi di colpa. Impariamo a sorriderci di più: dietro a ogni amante c'è lo spirito vitale di un bambino che desidera giocare insieme a noi, utilizzando il corpo e le emozioni.