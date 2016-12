Quattro consigli per una coppia hot

SEXTING - La tecnologia può diventare hot,se usata con un pizzico di malizia. Il sexting consiste nell'inviare sms dal contenuto audace: un gioco a vantaggio della passione perché attiva il desiderio dell'altro e rinforza l'unione. Invece di attendere la sera per uno scambio di effusioni, rendi più stuzzicante l'attesa. Durante il giorno puoi creare un'atmosfera carica di seduzione con una frase ben assestata: non servono messaggi complicati, l'importante è far sentire l'altro desiderato e pregustare le ore libere insieme.



BACIO - Secondo alcune ricerche baciare è un collante per la coppia e aumenta l'intimità, tanto da ricoprire un'importanza maggiore nelle relazioni di lunga data. Dai dati di un'indagine è emerso che nei rapporti di breve durata si considera più importante il bacio prima del sesso e meno durante, mentre nelle coppie di lunga data baciare il partner connota anche momenti non legati alla fisicità. Baciare esprime passione, ma anche fiducia, calore, affetto. Se non lo fate più spesso... imparate a baciarvi di nuovo! Ritrovare questo gesto antico vi farà battere il cuore.



IMBARAZZO ADDIO - Un'indagine ha rivelato che mimare l'orgasmo durante il rapporto sessuale aiuta a raggiungerlo più velocemente. Per evitare di cadere preda di imbarazzi e resistenze, evita di immaginarti mentre fai sesso o vedere la scena dall'esterno: semplicemente concentrati sul qui e ora. Non pensare a cosa dovresti fare per dare all'altro piacere; chiudi gli occhi e abbandonati ai gesti che sollecitano le tue sensazioni. Quando il sesso diventa un incontro fra i cinque sensi, l'emozione ha una carica esplosiva.



RESPIRAZIONE - Mimare la respirazione e le emozioni dell'orgasmo contribuisce in maniera positiva a raggiungerlo anche nei fatti. Agisci sulle contrazioni rendendole più o meno frequenti, segui il tuo ritmo e lasciati andare a un respiro intenso e profondo. In amore non esistono aree proibite; impara a esplorare insieme al partner le zone erogene che vi danno piacere e non smettere mai di guardare chi hai di fronte. Lo sguardo accende la passione, stuzzica la malizia e rende più forte la sintonia di coppia.