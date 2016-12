Idee piccanti per stuzzicare la coppia

Rispetto al tempo del corteggiamento, l'impatto con la vita quotidiana può far crollare la tensione erotica tra due partner di una coppia ai minimi termini. Vivere sotto lo stesso tetto implica brutte giornate, malumori, momenti in cui non vorremmo vedere nemmeno noi stessi. Figuriamoci l'altro... Eppure solo ripartendo dalla bellezza dei piccoli momenti quotidiani come cucinare insieme, passare una serata abbracciati sul divano, massaggiarsi romanticamente o fare la doccia in due stretti stretti è possibile trovare nuova energia per coltivare una routine di coppia felice.