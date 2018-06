Amore: riconquista il tuo lui in dieci mosse

D'accordo: siamo stanchissime, abbiamo sempre un milione di cose da fare e curare il nostro aspetto più sexy e affascinante ultimamente è in fondo alla lista delle cose da fare. Tuttavia le conseguenze per la coppia possono farsi sentire e come minimo il nostro lui potrebbe iniziare ad allontanarsi pericolosamente.

Ecco dunque come riprendere la rotta giusta e riconquistare il nostro partner prima che la relazione vada alla deriva.



In tutta sicurezza: non essere più attente al nostro aspetto può generare un po' di ansia. Torniamo ad essere sicure di noi stesse, è il modo migliore per attirare gli sguardi. Pancia in dentro e petto in fuori, dicevano le nonne: quindi, forza e coraggio. Torniamo a essere protagoniste della nostra vita (e di quella del nostro lui).



Piacere, sono io: per non sentirsi goffe e impacciate in una nuova mise più accattivante, dobbiamo essere più in sintonia col nostro corpo. Per non sembrare un sacco di patate anche in abiti super sexy, dovremo sentirci sciolte e a nostro agio. Frequentare la palestra e farci supportare dalle amiche sarà un ottimo punto di partenza.



Valorizzarsi sempre: ognuna di noi ha il suo punto di forza, quello su cui puntare. Che siano i capelli, il seno o gli occhi non importa. Quel che conta è che evidenziare quello che ci sembra ormai scontato è fondamentale, per ritrovare fiducia in noi stesse e per farlo notare anche a chi sembra di essersene dimenticato. Meglio rinforzare la memoria, non si sa mai!



Ridi che ti passa: sapersi prendere in giro, trovare divertenti le sue battute non solo aiuta ad avvicinare la coppia, ma rafforza il nostro lato sexy. Chi non rimane affascinato da chi ci sa far divertire o trascorrere in allegria il poco tempo che abbiamo? Via i musi e niente paura di lasciarsi andare: un po' di buonumore sarà un ottimo ingrediente per una intesa di coppia al top.



Sex bomb: ok, non tutte ci sentiamo come Jessica Rabbit, ma ogni tanto uno spacco un po' vertiginoso o una scollatura che lascia poco all'immaginazione ci stanno, eccome! Quindi, se vogliamo riprenderci l'attenzione che meritiamo, invitiamo il nostro lui a cena e facciamoci trovare con un outfit mozzafiato: abito attillato, tacco 12 e biancheria intima all'altezza della situazione. Non occorre un indovino per capire come andrà a finire...



Senza veli: non abbiamo mai tempo per noi e anche la doccia è frettolosa e rigidamente incastrata tra i mille impegni della giornata. Proviamo invece a concederci un paio di minuti per guardarci e vederci davvero nello specchio: non siamo poi così male. Proviamo a vederci in un'ottica sexy e a essere orgogliose di quel che siamo. Un po' di autostima e di vanità saranno validi alleati quando, dopo il bacio della buonanotte, ci dedicheremo al nostro partner per un'intimità all'insegna della passione.



Take care: una volta ogni tanto si può fare. Prenotiamo una seduta dall'estetista e poi dal parrucchiere. Dedichiamoci mezza giornata per coccolarci e far salire l'autostima oltre ogni aspettativa. Quando ci sentiamo un po' più Belen invece che la Maga Magò, ci pare di poter fare qualsiasi cosa con un potere quasi sovrannaturale. Quando siamo al top, il nostro lato sexy vcerto non fatica a venir fuori: il nostro lui rimarrà piacevolmente sorpreso nel (ri)vederci e anche gratificato perchè in fondo siamo sue. Perchè sottrarlo a questa piacevole sensazione?



Stavolta tocca a me: basta essere semplicemente disponibili. A tutti piace sentirsi desiderati, anche al nostro cavaliere. Ogni tanto prendiamo noi l'iniziativa e non solo tra le lenzuola: prenotiamo un ristorante, organizziamo un fine settimana, compriamo un biglietto per il teatro. Senza stupirlo con effetti speciali, facciamo semplicemente in modo che si senta coccolato e affascinato dalla nostra grinta. Potremmo anche scoprire che in fondo tenere le redini non è poi così male...



Chiodo fisso: gli uomini, si sa, hanno il famoso chiodo fisso. Ora, non è che pensare al sesso sia una prerogativa esclusivamente maschile. Fantasticare su situazioni o su immaginari compagni di giochi può essere estremamente eccitante e ci renderà decisamente più sexy, perché il nostro lui percepirà il desiderio. Dalla teoria alla pratica, era ora!



Come un magnete: non c'è come sentirsi attraenti per attrarre a nostra volta. Look giusto, atteggiamento corretto e autostima finalmente sopra lo zero: finalmente ci siamo! E' ora di dare libero sfogo alla nostra sensualità e se il nostro lui non dovesse risvegliarsi dal torpore o non darci l'attenzione che meritiamo, forse potremmo metterlo sul chi va là. In fondo, adesso che ci siamo decisamente più sensuali, potremmo non risultare invisibili anche agli occhi degli altri. Chi ha orecchie per intendere...