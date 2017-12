Il sesso visto da lui: ecco perché è il suo chiodo fisso

Nottata di fuoco? Anche no: il motivo per cui gli uomini fin dal risveglio pensano ad un incontro ad alto tasso di erotismo è perché sono stati "programmati" così.

Facciamocene dunque una ragione: se per noi la famiglia, la casa, il lavoro sono propritari, per i signori uomini il sesso resta fondamentale se è vero, come dimostrato da uno studio recente svolto presso una università britannica, che in media sono ben 13 le volte in cui pensano al sesso durante la giornata.



Roba da non credere, tuttavia - numeri alla mano - non resta che arrenderci: se la matematica non è una opinione, in una giornata i maschietti rivolgono all'argomento sesso almeno un pensiero ogni ora: mica male, no?



Tanto ardore è giustificato dal fatto che l’uomo possiede dei neuroni particolari, gli MCM, che non sono una brutta parola matematica ma che stanno per "Mystery Cells of the Male", ovvero "Le misteriose cellule dei maschi" e che fanno in modo che il sesso sia vissuto come una priorità.



Dallo studio emerge che questi neuroni si sviluppano con la maturità sessuale e funzionano come un campanello d'allarme che costantemente ricorda al maschio che le esigenze sessuali sono prioritarie, tanto che durante il rapporto sessuale fanno dimenticare perfino l'esigenza di mangiare.



Inutile quindi sottolineare che gli MCM, proprio come il cromosoma Y, rendono il cervello maschile totalmente differente da quello femminile dal punto di vista fisiologico (ma occorreva la scienza per capirlo? Bah...).



Quanto alle signore, possiamo solo confermare che il nostro approccio al sesso è totalmente differente: non solo ci pensiamo infinitamente meno, mediamente 5 volte al giorno, ma non è nemmeno così rilevante se è vero, come dimostra la ricerca, che più della metà di noi non è neppure soddisfatta dei propri incontri intimi.



Resta da capire se almeno per quanto riguarda la prima fase, quella dell'innamoramento, il nostro atteggiamento sia simile a quello dei maschietti. Ecco che la succitata ricerca ci conforta perché le idee e le sensazioni di uomini e donne almeno in questo convergono: se per lui il corteggiamento è a base di cinema, spa con coccole e soprattutto una cenetta a lume di candela, per noi la buona cucina resta il top per prendere il nostro lui dalla gola. Cibo e sesso vanno a braccetto e da questo punto di vista cavalieri e dame la pensano allo stesso modo.



Morale: inutile sperare di cambiare il nostro lui, armiamoci di pazienza, ma soprattutto approfittiamo del momento. In fondo, se il buongiorno si vede dal mattino, un quanto d'ora di sesso prima di iniziare la vorticosa routine giornaliera potrebbe non essere poi così male, che ne dite?