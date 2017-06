Sesso: le buone ragioni per farlo spesso e volentieri!

Ebbene sì: numeri alla mano, in un'ora di sesso gli uomini bruciano 101 calorie, le donne tra le 70 e le 90 calorie, ovvero l'equivalente di mezz'ora di passeggiata. Ma nel sesso le statistiche sono relative, perché quando l'intimità è felice la produzione di ormoni ha un'impennata, il ritmo cardiaco accelera e la pelle acquista una nuova luminosità. Se però l'aspetto che più solletica la curiosità è legato alla forma fisica, ecco dieci dritte per migliorare la ginnastica fra le lenzuola: dalle posizioni migliori alla durata dei preliminari, dai movimenti che allenano gli addominali alla respirazione corretta.



1 You can leave your hat on: Chi non ricorda lo splendido spogliarello di Kim Basinger in "9 settimane e mezzo"? Ebbene, forse non tutti sanno che togliersi di dosso i vestiti fa consumare circa 12 calorie. Dunque, oltre che essere estremamente seducente, il protrarre l'attesa aiuta la dieta.



2 Coccole a gò-gò: Non soltanto favoriscono l'intimità e sono particolarmente gradite al gentil sesso, ma vale la pena di ricordare che 30 minuti di coccole permettono di bruciare circa 100 calorie, un motivo in più per non saltare i preliminari. Non male, vero?



3 A fior di pelle: le carezze sono un gesto estremamente affettuoso e intimo. Il tatto è, insieme all'olfatto, il nostro primo strumento di conoscenza sin da quando veniamo alla luce. Aggiungere le carezze al prima, durante e dopo il rapporto aumenta il piacere e coinvolge i partner dal punto di vista emozionale ed erotico.



4 Di baci saziami! nulla di più intimo che un bacio profondo... i francesi la sanno lunga! Il bacio è un gesto che troppo spesso, soprattutto nelle coppia di lunga durata, viene trascurato o - peggio! - dimenticato. Si tratta invece di una pratica da mantenere in vita perché non soltanto aiuta la complicità della coppia e rafforza il legame, ma è anche una medicina collaudata contro il calo del desiderio che ci aiuta a dimagrire: alcune ricerche dimostrano che baciando è possibile consumare fra le 80 e le 100 calorie.



5 Questione di ritmo: fare sesso mette in moto addominali, pettorali, braccia, gambe e glutei: sperimentare posizioni nuove è utile all'eros e anche alla forma fisica. In un rapporto sessuale si bruciano circa 250 calorie, vale la pena di darci dentro! Se poi vogliamo lasciarci la noia alle spalle, mettiamoci bene in testa che non esistono zone del corpo proibite, sporche o imbarazzanti: superare la vergogna e esplorare il proprio corpo o quello dell'altro con delicatezza e curiosità, sarà terapeutico e divertente.