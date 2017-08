Buongiorno! Sveglia il tuo lui con le coccole hot

Una soluzione davvero efficace per iniziare in modo gradevole e in discesa la giornata invero c'è: è chi ci dorme accanto!

Il nostro lui è lì, pronto per essere un po' strapazzato... e sicuramente non avrà di che lagnarsi, visto e considerato che secondo studi e sondaggi (ma perchè, non ce ne eravamo accorte da sole?) mentre noi donne abbiamo il picco di ormoni che reclamano attenzione giusto prima di andare a dormire, il sesso forte predilige senza alcun dubbio il momento del risveglio, quando il vigore è massimo.

Del resto, le ricerche spiegano che, a causa dell'accumulo di testosterone notturno, l'alba è il momento di maggiore energia.

Se vogliamo approfittare dunque del momento di grazia, ecco qualche piccola astuzia per svegliarlo piacevolmente.



Tocco magico: Sappiamo che dormire l'uno vicino all'altra talvolta può essere un problema. Perciò, se averlo sentito russare e agitarsi nella notte non vi ha indispettito più del dovuto, ormai sveglie potreste approfittare della situazione. Il contatto fisico è sempre un ottimo inizio per entrare in un clima di maggiore intimità. Nessuno di noi è insensibile alle carezze, nemmeno lui, anche se è un po' orso!



Due per una: Amiche, datemi retta: nell'immaginario maschile la doccia insieme è un classico! Quindi, siccome la cuffia renderebbe orrenda anche una superstar hollywoodiana, sacrifichiamo la nostra capigliatura e ficchiamoci senza indugi sotto il getto della doccia insieme al nostro partner. Insaponarsi a vicenda, trovarsi abbracciati sotto l'acqua che scorre è bellissimo, rilassante e ... estremamente erotico. Mai provato? Sarebbe ora!



Colazione gourmet: Mentre aspettiamo pazienti che lui si sia lavato e sbarbato mentre noi siamo scattate sull'attenti e in cucina stiamo già preparando il caffè travestite da nonna Abelarda, potremmo invece decidere di fargli una bella sorpresa e apparecchiare la tavola per una colazione dal tocco sexy. Che ne dite di farci trovare nude ad attenderlo mentre lui ha già la camicia infilata e la testa nelle riunioni dell'ufficio? Sentirsi desiderati piace a tutti, anche a lui di sicuro!