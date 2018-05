Fare l'amore serve anche al tuo corpo: ecco i dieci perché

Non è perché non ci interessa più il nostro partner, o perché siamo irrimediabilmente annoiati dalla routine , o perché sfiniti dal quotidiano e pesante carico di lavoro : il calo del desiderio talvolta si abbatte implacabile sul nostro menage di coppia anche se non ci rendiamo conto di quello che ci sta succedendo. Prima che la perdita di interesse diventi patologica e porti a conseguenze irreparabili, passiamo in rassegna le tante buone ragioni per cui non dobbiamo smettere di fare sesso .

Chi più lo fa...: tanto per cominciare, chiariamo subito che secondo gli esperti una regolare attività sessuale accende il desiderio, mentre l'astinenza ha effetti negativi sulla libido. Insomma, più lo facciamo… più abbiamo voglia di farlo! Un ottimo motivo per tenersi costantemente allenati senza cedere alla stanchezza o alla svogliatezza. A buon intenditor...



In forma! fare sesso è un vero e proprio allenamento muscolare. Quando non abbiamo rapporti diminuisce la stimolazione muscolare, così come la nostra elasticità e capacità aerobica. Se vogliamo tenerci magri e in forma, il sesso non può mai mancare!



Mai ammalati: pare che baciarsi, oltre a essere estremamente eccitante, favorisca lo scambio di batteri. Risultato? Le difese immunitarie si rafforzano, migliorando lo stato di benessere dell'organismo. Un motivo in più per tornare a scambiarci baci e tenerezze prima, durante e dopo i rapporti. L'intimità ringrazia.



Belli tonici: l'attività sessuale regolare contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna e a vascolarizzare l'epidermide. Grazie al rilascio di estrogeni, pelle e capelli appaiono più luminosi: ecco perché quando evitiamo di fare l'amore ci sentiamo spenti… anche in viso. L'eros è l'ingrediente segreto per un umore e pelle al top.



Sempre su: fare sesso regolarmente aiuta a rafforzare il pavimento pelvico. Quando siamo in astinenza i tessuti tendono a rilassarsi, viceversa mantenerli in allenamento può evitare il rischio di prolassi e aumentare l'elasticità. Per la serie: mai senza!



Sogni d'oro: l'ossitocina rilasciata durante il sesso stimola il buon umore, aiuta a rilassarci e favorisce il riposo. Durante i periodi in cui il desiderio cala è possibile sentirci irritabili, nervosi, tendenti all'insonnia e all'umor nero. Invece che una tisana rilassante, proviamo con un po' di coccole: il dormire bene sarà assicurato.



Abbasso la vecchiaia: il sesso è un formidabile antiage, rallenta la formazione di rughe e favorisce l'elasticità dei tessuti, mantenendo giovani le mucose. Una vera e propria medicina antiaging a costo zero e dalla comprovata efficacia. Cosa chiedere di più?



Bye bye mal di schiena: il movimento del bacino agisce sui muscoli della colonna vertebrale, che vengono sollecitati regalandoci benessere, elasticità e flessibilità. Quando evitiamo il sesso la percezione che avvertiamo è di avere il corpo più rigido e meno armonioso: una sensazione che spesso si trasferisce anche alla nostra mente, dandoci un senso di malcelato malessere.



Buon cuore: il sesso costituisce un massaggio naturale per il sistema cardiocircolatorio, in grado di apportare effetti benefici anche alla salute del cervello. Quando è intenso e felice, il sesso migliora il nostro benessere quotidiano… e aumenta la felicità al risveglio!



Evviva il relax: è ormai acclarato che quando facciamo l'amore siamo decisamente più rilassati. Quando stiamo senza fare l'amore, il nervosismo aumenta e l'umore cade sotto le scarpe; chi invece ha una regolare attività sessuale non solo riesce a gestire meglio lo stress, ma è molto più disponibile verso gli altri e migliora l'attenzione. Perché privarsene?