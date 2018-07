Zaytsev vaccina la figlia e lo scrive su Facebook: raffica di insulti dai no vax

Un post che ha scatenato l'ira di chi di vaccini non vuol proprio sentir parlare. Protagonista Ivan Zaytsev, il ventinovenne stella del Modena Volley e della Nazionale italiana. Sul suo profilo Facebook l'atleta ha pubblicato un post nel quale dava notizia di aver vaccinato la figlia piccola. Un evento come tanti, che il pallavolista ha deciso di condividere con queste parole: "E anche il meningococco è fatto, bravissima la mia ragazza". A corredo una fotografia che lo ritrae insieme alla bambina. Il post è tuttora sul profilo del giocatore. Tanto è bastato per dare il via a decine di messaggi offensivi nei confronti del 29enne, accusato di essere pro vaccini.