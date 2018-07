Violenza su turista 17enne sul Garda, arrestati tre minorenni

Secondo quanto ricostruito dai militari, la giovane venne accerchiata, palpeggiata e il gruppo tentò di spogliarla, ma lei riuscì a divincolarsi e a scappare. Per uno dei tre giovani individuati è stato disposto l'arresto nel carcere al Beccaria di Milano, per un altro sempre l'arresto, ma in una casa di accoglienza, e per un terzo i domiciliari nella propria abitazione