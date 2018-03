Vigilante ucciso, la mamma di uno dei tre minorenni: "Non mi vedrà mai più"

Alla giornalista di "Repubblica", andata a casa di uno degli adolescenti, la mamma mostra il ticket comprato per volare in Germania: doveva andarsene giovedì. E racconta: "Non ci volevo credere che lui ha fatto una cosa così assurda. Ma adesso deve pagare per il suo reato. Non ha voluto studiare, mandarlo in Germania era l'unico modo per salvarlo". Il fratello gemello: "Non si confidava. Lui usciva con gli amici, io stavo solo con la mia fidanzata".



Gli altri due, scrive sempre "Repubblica", sono figli di genitori separati. Sembra che il più piccolo sia quello che avrebbe ideato il piano. E' lui che vive con la zia che, racconta, "gli ho comprato almeno un paio di iPhone, tutti distrutti. La mattina dormiva, la sera usciva". Poi la donna comincia a insistere: "Devi andare a lavorare. E pareva convinto, aveva deciso di fare il panettiere".



Infine, l'ultimo adolescente del trio che ha massacrato Francesco Della Corte, alla stazione della metro di Piscinola: il padre, che fa l'imbianchino, era arrivato in questura alle 6 del mattino direttamente dal cantiere dove stava lavorando e non voleva crederci che suo figlio fosse arrivato a uccidere un uomo. Un ragazzo che era bravo con il pallone. Giocava nei "Brothers" di Chiaiano, che cresce atleti promettenti. I familiari dicono che stava per avere un contratto con una squadra di serie B. Sul suo profilo Facebook però c'erano post decisamente aggressivi. In uno il giovane esalta Totò Riina: "Certe cose prima si fanno e poi si dicono. R.I.P. Zio Totò". Poi scrive che "un leone non si preoccupa del parere delle pecore" e ancora "Se non giochi col fuoco morirai di freddo". Sembra però che proprio lui fosse il meno aggressivo dei tre, a sentire gli inquirenti: quello che guardava, mentre gli altri due uccidevano quell'uomo.