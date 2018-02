Volevano colpire al Carnevale di Venezia i 4 terroristi arrestati 10 mesi fa

A rivelare i progetti della cellula di terroristi, che aveva il suo quartier generale in un appartamento a San Marco, è il Corriere della Sera in base alle carte dell'inchiesta emerse a dieci mesi dall'operazione. In carcere finirono un ragazzino di 17 anni, Fisnik Bekaj di 24, Dake Haziraj di 25 e Arjan Babaj, il predicatore 27enne.



La cellula jihadista preparava dunque un attacco in grande stile per il Carnevale di Venezia. Dalle intercettazioni spunta una conversazione del 13 marzo sull'acquisto di un coltello con cui, si legge nelle carte, "Fisnik una volta è riuscito a tagliare la testa di una mucca. E dice che basterebbe un colpo deciso, massimo due, e dopo vedi le vene uscire come fili".



Il 19 marzo un'altra intercettazione in cui ancora Babaj dice "Carnevale, sì... paf, paf". E gli altri che intervengono "vestito come questi", "con una maschera". Poi, frammenti di frasi agghiaccianti con espressioni come "il sangue caldo", "per terra... non badare perché il loro sangue è la loro ricchezza. Il loro sangue per noi è halal (cioè lecito)".



Gli investigatori hanno poi trovato nei telefonini dei presunti jihadisti selfie scattate a Venezia "nei punti chiave del centro storico" che, dicono, servivano "a riprendere gli scenari ipotizzati per le progettualità terroristiche". I quattro puntavano al Carnevale, a Rialto, a piazza San Marco, al campanile. Secondo gli inquirenti, l'intenzione era di agire con l'esplosivo, con i coltelli e con armi da fuoco. In un'altra intercettazione i quattro parlano di comprare un kalashnikov "per 250 euro" e in un cellulare c'è una foto con Babaj che "imbraccia un fucile mitragliatore ai margini di un bosco".