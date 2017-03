Venezia, sgominata una cellula jihadista: "Metti una bomba a Rialto e guadagni subito il paradiso"

Blitz della polizia di Stato e dei carabinieri durante la notte: nel mirino delle forze dell'ordine una cellula jihadista in pieno centro a Venezia. Arrestati quattro kosovari residenti in Italia. Gli investigatori hanno intercettato una loro conversazione: "A Venezia guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qua. Metti una bomba a Rialto". Il blitz è stato effettuato grazie a una capillare attività di controllo del territorio.