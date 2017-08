Violentata dopo la discoteca, 25enne vicentino fermato a Jesolo

I carabinieri hanno fermato un 25enne vicentino di origini marocchine con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 17enne paraguaiana residente nel Veronese. Secondo quanto riferito dalla giovane, i due si sono conosciuti sabato sera in discoteca a Jesolo, nel Veneziano, e insieme sono usciti dal locale. Poco dopo la ragazza si è ripresentata all'ingresso in stato confusionale, riferendo alle amiche di essere stata violentata.

Usciti mano nella mano - Le telecamere di videosorveglianza del locale hanno immortalato la coppia mentre usciva. I due erano tranquilli e si tenevano per mano. Poi la giovane (che tra qualche giorno sarà maggiorenne) è rientrata in stato confusionale. Alle amiche ha raccontato di essere stata violentata nel parcheggio dal ragazzo da poco conosciuto.



Immediata la denuncia alle autorità, la ragazza è stata portata all'ospedale di San Donà di Piave dove i medici hanno confermato la violenza sessuale. Per questo è stato fermato il 25enne. Ora la magistratura dovrà fare luce sul caso.