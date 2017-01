Vicenza, sequestrati dispositivi Samsung: violato brevetto italiano?

Il software riguarderebbe la visione sulle piattaforme multimediali del volume audio nel momento dell'utilizzo degli auricolari. I finanzieri hanno eseguito complessivamente 26 perquisizioni nei confronti di altrettanti punti vendita, facenti parte di catene della grande distribuzione organizzata, nel corso delle quali sono stati sequestrati telefoni e tablet Samsung.



L'indagine della procura di Vicenza ha accertato che sono stati prodotti e commercializzati in Italia apparati di telefonia dotati di un'applicazione del tutto omologa a quella, tutelata da un brevetto Europeo registrato e valido sin dal 2002, di proprietà industriale di un'azienda italiana. L'uso dell'applicazione, nel solo ultimo triennio, è stato valorizzato dalla parte offesa in almeno 60 milioni di euro a livello europeo e in almeno 10 milioni per il mercato italiano.



Le Fiamme Gialle hanno provveduto a sequestrare i telefonini cellulari con l'applicativo, ritenuti illecitamente immessi sul mercato, al fine di procedere ad una perizia che consenta di definire quelle che potrebbero essere le diverse varianti della presunta contraffazione a seconda del modello e del tipo di sistema operativo utilizzato. Sono 21 i modelli, tra cellulari e tablet, tutti di ultimissima generazione, che sarebbero dotati della soluzione tecnica contestata. Inoltre, presso i punti vendita perquisiti, è stata sequestrata la documentazione contabile per attestare la provenienza e le modalità di immissione in commercio in territorio italiano nonché l'effettiva titolarità dei prodotti di telefonia mobile sequestrati.