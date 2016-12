Vicenza, muore bimba di 17 mesi lasciata per 3 ore in auto sotto il sole

Una bambina di 17 mesi è morta a Vicenza dopo essere stata lasciata dai genitori per tre ore in un'auto, chiusa in un parcheggio sotto il sole. Figlia di ivoriani e sorella di 5 fratelli, la piccola potrebbe aver perso la vita per un colpo di calore o asfissia. Avviata l'inchiesta per omicidio colposo. I genitori pensavano che ad accudirla sarebbero stati i fratelli più grandi e viceversa.