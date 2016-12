Verona, Pietro Maso in cura in una clinica psichiatrica

Pietro Maso è ricoverato in una clinica vicino a Verona , specializzata nella cura di problemi psichici, in seguito a un episodio, i cui contorni risultano ancora da chiarire, in cui avrebbe manifestato turbe della personalità e squilibri mentali. Sarebbe stato visto a Cerna, probabilmente alla ricerca di un colloquio con don Guido Todeschin i, il suo ex padre spirituale che lo ha sempre aiutato negli anni del carcere.

Lo rivela proprio il suo ex padre spirituale, don Guido Todeschini, secondo cui il giovane ha accettato di farsi curare in una clinica specializzata. "Ma non va abbandonato quando uscirà - dice il religioso - altrimenti sarebbe tutto inutile". "Ora - racconta al Corriere della Sera - lasciamo che i medici si occupino di lui, ma non dimentichiamoci di Pietro. Non possiamo lasciare in mezzo a una strada una persona piena di debiti e che dipende dalla droga".