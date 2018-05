Verona, giovane prigioniera in Pakistan: si teme nuovo caso Sana

Messaggi arrivati via chat dal Pakistan che hanno spaventato le compagne di classe della giovane, e i professori temono che possa andare incontro allo stesso destino di Sana Chema, la 25enne pakistana che viveva a Brescia ed è stata uccisa dal padre e dal fratello nel villaggio di Mangowal, in Pakistan. Un delitto maturato in ambito familiare, per punire quella giovane che rifiutava il matrimonio combinato con un connazionale. "Tutto dev'essere fatto in una volta, se no stavolta mio padre uccide pure me", ha digitato sul suo cellulare Sara, scrivendo ad un' amica nei giorni scorsi. Solo l' ultimo di una serie di messaggi da brivido, tra Whatsapp e clip audio. Grida d' aiuto nelle quali, riporta il Corriere del Veneto, la giovane avrebbe persino raccontato di essere stata costretta ad abortire una volta arrivata in Pakistan e poi legata per giorni a una sedia e "sedata" con i medicinali.



Sara quando ha preso quell'aereo insieme ai parenti, era incinta. Il frutto di una relazione con un ragazzo veronese che suo padre non avrebbe mai tollerato. E il viaggio in Pakistan, secondo quanto trapelerebbe dalle chat, non sarebbe stato che un tranello per costringerla ad abortire. Alle amiche, infatti, Sara aveva raccontato che doveva tornare nel suo Paese d' origine per il matrimonio di un fratello e che sarebbe ritornata nel giro di pochi giorni. Invece la sua permanenza a migliaia di chilometri di distanza è durata mesi e mesi.



L' Ufficio scolastico provinciale nei giorni scorsi ha segnalato quanto accaduto al consolato del Pakistan di Milano, ma al momento non sarebbero arrivate risposte. Il padre le avrebbe ritirato i documenti per impedirle di rientrare in Italia. Ed è per questo motivo che Sara avrebbe chiesto alle amiche di "contattare qualche autorità" per andare a prenderla.