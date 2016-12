Venezia, turista "scambia" molo per latrina: divampano le polemiche

Ancora polemiche a Venezia per il comportamento di alcuni turisti. In una fotografia scattata da un gondoliere è stata immortalata una donna che, senza troppi riguardi, si abbassa i pantaloni utilizzando il molo di Riva degli Schiavoni, a pochi passi da Palazzo Ducale, come latrina personale. I residenti, che da tempo si lamentano dell'inciviltà dei turisti, si dicono esasperati.