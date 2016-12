Venezia, un marinaio neozelandese si butta dal Ponte di Rialto e cade su un taxi: è in rianimazione

Si è buttato dal Ponte di Rialto, a Venezia, e ha centrato un taxi d'acqua che proprio in quel momento stava passando nel Canal Grande. Adesso l'uomo, un cittadino neozelandese di 50 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Venezia. Secondo quanto riferito dalla polizia municipale, intervenuta sul posto dell'incidente, si tratta di un marinaio che lavora in uno yacht ormeggiato alla Punta della Dogana.