Treviso, al raduno degli skinheads pure i bambini fanno il saluto romano: la foto che indigna il web

Sul raduno degli skinheads arrivati in Veneto da tutta Europa si sono già scatenate le polemiche. A indignare il web è stata la foto che ritrae tredici bambini nel momento in cui compiono un saluto nazista. L'episodio è stato segnali dall'Anpi di Brescia e da diverse testate regionali e, attraverso il tam tam dei social network, lo scatto è diventato presto virale. Il raduno delle teste rasate si è svolto per tre giorni a Revine, in provincia di Treviso, sotto il nome di "Camelot 20126" e ha coinvolto nel campeggio anche numerosi minori.